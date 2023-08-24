24 августа 2023

Депутат облдумы от ЛДПР хочет отобрать тюменскую франшизу «Новых людей»

Тюменский депутат Зайцев хочет сохраниться в политике, забрав реготделение «Новых людей»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Совещание с представителями партий УрФО в полпредстве. Екатеринбург, зайцев артем
Артем Зайцев хочет сохраниться в политике через захват «Новых людей» Фото:

Депутат Тюменской облдумы от ЛДПР Артем Зайцев хочет отобрать тюменскую франшизу «Новых людей». По данным URA.RU, он получил на это карт-бланш в правительстве. Об этом URA.RU сообщил инсайдер, близкий к Желтому дому.

«Зайцеву пообещали содействие в случае, если „Новые“ не пройдут в гордуму Тюмени на этих выборах. Он уже заслал в партию своих „разведчиков“: Евгения Шульгина и Андрея Никитина с командами, которые перешли в „Новые люди“ из ЛДПР несколькими месяцами ранее», — рассказал собеседник агентства.

Так Артем Зайцев пытается сохраниться в тюменской политике после поражения, которое потерпел при попытке саботировать работу реготделения ЛДПР. Тогда секретарь партии Сысоев отстранил Зайцева от принятия любых решений, а его соратников исключил из партии. Начался массовый исход членов партии, который, как выяснилось, инициировал Зайцев.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Депутат Тюменской облдумы от ЛДПР Артем Зайцев хочет отобрать тюменскую франшизу «Новых людей». По данным URA.RU, он получил на это карт-бланш в правительстве. Об этом URA.RU сообщил инсайдер, близкий к Желтому дому. «Зайцеву пообещали содействие в случае, если „Новые“ не пройдут в гордуму Тюмени на этих выборах. Он уже заслал в партию своих „разведчиков“: Евгения Шульгина и Андрея Никитина с командами, которые перешли в „Новые люди“ из ЛДПР несколькими месяцами ранее», — рассказал собеседник агентства. Так Артем Зайцев пытается сохраниться в тюменской политике после поражения, которое потерпел при попытке саботировать работу реготделения ЛДПР. Тогда секретарь партии Сысоев отстранил Зайцева от принятия любых решений, а его соратников исключил из партии. Начался массовый исход членов партии, который, как выяснилось, инициировал Зайцев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...