Депутат облдумы от ЛДПР хочет отобрать тюменскую франшизу «Новых людей»

Тюменский депутат Зайцев хочет сохраниться в политике, забрав реготделение «Новых людей»

25 августа 2023 в 17:00 Размер текста - 17 +

Артем Зайцев хочет сохраниться в политике через захват «Новых людей» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Депутат Тюменской облдумы от ЛДПР Артем Зайцев хочет отобрать тюменскую франшизу «Новых людей». По данным URA.RU, он получил на это карт-бланш в правительстве. Об этом URA.RU сообщил инсайдер, близкий к Желтому дому. «Зайцеву пообещали содействие в случае, если „Новые“ не пройдут в гордуму Тюмени на этих выборах. Он уже заслал в партию своих „разведчиков“: Евгения Шульгина и Андрея Никитина с командами, которые перешли в „Новые люди“ из ЛДПР несколькими месяцами ранее», — рассказал собеседник агентства. Так Артем Зайцев пытается сохраниться в тюменской политике после поражения, которое потерпел при попытке саботировать работу реготделения ЛДПР. Тогда секретарь партии Сысоев отстранил Зайцева от принятия любых решений, а его соратников исключил из партии. Начался массовый исход членов партии, который, как выяснилось, инициировал Зайцев.

Депутат Тюменской облдумы от ЛДПР Артем Зайцев хочет отобрать тюменскую франшизу «Новых людей». По данным URA.RU, он получил на это карт-бланш в правительстве. Об этом URA.RU сообщил инсайдер, близкий к Желтому дому. «Зайцеву пообещали содействие в случае, если „Новые“ не пройдут в гордуму Тюмени на этих выборах. Он уже заслал в партию своих „разведчиков“: Евгения Шульгина и Андрея Никитина с командами, которые перешли в „Новые люди“ из ЛДПР несколькими месяцами ранее», — рассказал собеседник агентства. Так Артем Зайцев пытается сохраниться в тюменской политике после поражения, которое потерпел при попытке саботировать работу реготделения ЛДПР. Тогда секретарь партии Сысоев отстранил Зайцева от принятия любых решений, а его соратников исключил из партии. Начался массовый исход членов партии, который, как выяснилось, инициировал Зайцев.