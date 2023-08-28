Тюменские власти ищут сотрудника для брони чиновников от мобилизации

В правительство Тюменской области ищут специалиста по брони от мобилизации
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Публичные слушания. Курган, чиновник, руки, депутат
Сотрудник спецуправления будет заниматься оформлением отсрочек для работников правительства Фото:

Главное управление спецмероприятий правительства Тюменской области ищет в свой штат сотрудника, который будет заниматься бронью чиновников от мобилизации. Вакансия размещена на портале «Работа в России».

«Вакансия главного управления специальных мероприятий Тюменской области. Требуется главный специалист мобилизационной подготовки», — говорится в объявлении на федеральном портале.

Управление спецмероприятий отвечает за решение вопросов в сфере обороны и безопасности, в рамках полномочий правительства Тюменской области. В задачи специалиста сектора мобилизационной подготовки, в числе прочего, входит бронирование на период мобилизации сотрудников органов исполнительной власти. Он также занимается помощью чиновникам в подготовке к работе в условиях военного времени.

Потенциальному сотруднику обещают зарплату от 28 392 до 42 298 рублей в месяц. Ему также будет положена бронь от призыва.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Главное управление спецмероприятий правительства Тюменской области ищет в свой штат сотрудника, который будет заниматься бронью чиновников от мобилизации. Вакансия размещена на портале «Работа в России». «Вакансия главного управления специальных мероприятий Тюменской области. Требуется главный специалист мобилизационной подготовки», — говорится в объявлении на федеральном портале. Управление спецмероприятий отвечает за решение вопросов в сфере обороны и безопасности, в рамках полномочий правительства Тюменской области. В задачи специалиста сектора мобилизационной подготовки, в числе прочего, входит бронирование на период мобилизации сотрудников органов исполнительной власти. Он также занимается помощью чиновникам в подготовке к работе в условиях военного времени. Потенциальному сотруднику обещают зарплату от 28 392 до 42 298 рублей в месяц. Ему также будет положена бронь от призыва.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...