Тюменские власти ищут сотрудника для брони чиновников от мобилизации

В правительство Тюменской области ищут специалиста по брони от мобилизации

Сотрудник спецуправления будет заниматься оформлением отсрочек для работников правительства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Главное управление спецмероприятий правительства Тюменской области ищет в свой штат сотрудника, который будет заниматься бронью чиновников от мобилизации. Вакансия размещена на портале «Работа в России».

«Вакансия главного управления специальных мероприятий Тюменской области. Требуется главный специалист мобилизационной подготовки», — говорится в объявлении на федеральном портале.

Управление спецмероприятий отвечает за решение вопросов в сфере обороны и безопасности, в рамках полномочий правительства Тюменской области. В задачи специалиста сектора мобилизационной подготовки, в числе прочего, входит бронирование на период мобилизации сотрудников органов исполнительной власти. Он также занимается помощью чиновникам в подготовке к работе в условиях военного времени.

Потенциальному сотруднику обещают зарплату от 28 392 до 42 298 рублей в месяц. Ему также будет положена бронь от призыва.