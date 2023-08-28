Депутат ФРГ заявил о замалчивании расследования взрывов на «Северных потоках»

29 августа 2023 в 04:27 Размер текста - 17 +

По мнению депутата, в Германии должны знать о причастных к атакам на трубопроводы Фото: Danish Defence новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Правительство Германии замалчивает правду о причастных к взрывам на газопроводах «Северные потоки». Такое заявление сделал депутат Бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ), член парламентского комитета по вопросам энергетики и защиты климата Штеффен Котре. По его мнению, виновными в атаке являются США. «Правительство Германии препятствует и не хочет информировать (о ходе расследования диверсий на „Северных потоках“). К месту взрывов прибыло судно ВМС Германии. Оно прибыло слишком поздно и было недостаточно оборудовано, так что вряд ли могло что-либо расследовать», — цитирует слова Котре ТАСС. По мнению депутата, в Германии примут решение о запуске трубопроводов по поставке газа только тогда, когда в правительство придут люди, защищающие национальные интересы. Сейчас же им выгодно прекращение поставок недорогого газа из России, несмотря на то, что жители вынуждены приобретать более дорогостоящее топливо из Америки. Взрывы на «Северных потоках» произошли 26 сентября 2022 года. Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский подверг критике ход расследования ЧП. Он заявил, что страны, выясняющие причины ЧП на «Северных потоках», должны сообщать о расследовании Совбезу ООН. Позже экс-госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что к ЧП причастна Украина. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Правительство Германии замалчивает правду о причастных к взрывам на газопроводах «Северные потоки». Такое заявление сделал депутат Бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ), член парламентского комитета по вопросам энергетики и защиты климата Штеффен Котре. По его мнению, виновными в атаке являются США. «Правительство Германии препятствует и не хочет информировать (о ходе расследования диверсий на „Северных потоках“). К месту взрывов прибыло судно ВМС Германии. Оно прибыло слишком поздно и было недостаточно оборудовано, так что вряд ли могло что-либо расследовать», — цитирует слова Котре ТАСС. По мнению депутата, в Германии примут решение о запуске трубопроводов по поставке газа только тогда, когда в правительство придут люди, защищающие национальные интересы. Сейчас же им выгодно прекращение поставок недорогого газа из России, несмотря на то, что жители вынуждены приобретать более дорогостоящее топливо из Америки. Взрывы на «Северных потоках» произошли 26 сентября 2022 года. Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский подверг критике ход расследования ЧП. Он заявил, что страны, выясняющие причины ЧП на «Северных потоках», должны сообщать о расследовании Совбезу ООН. Позже экс-госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что к ЧП причастна Украина.