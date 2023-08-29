Тюменец из-за ревности пытался убить свою жену

30 августа 2023 в 09:49 Размер текста - 17 +

Ссора между супругами произошла во время застолья Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени пьяный мужчина пытался задушить и убить свою жену на почве ревности. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону. Отмечается, что ссора между супругами произошла во время застолья. «На допросе мужчина пояснил, что в день случившегося они с супругой выпивали спиртные напитки у себя дома. На почве ревности между супругами произошел словесный конфликт, в ходе которого злоумышленник начал душить заявительницу и угрожать убийством», — рассказали в пресс-службе ведомства. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину и возбудили уголовное дело. Теперь тюменцу грозит до двух лет лишения свободы. Пока супруг, напавший на жену, находится под подпиской о невыезде. Ранее URA.RU писало, что тюменка зарезала бывшего мужа на глазах у нового сожителя. Следствие просит отправить женщину под арест.

В Тюмени пьяный мужчина пытался задушить и убить свою жену на почве ревности. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону. Отмечается, что ссора между супругами произошла во время застолья. «На допросе мужчина пояснил, что в день случившегося они с супругой выпивали спиртные напитки у себя дома. На почве ревности между супругами произошел словесный конфликт, в ходе которого злоумышленник начал душить заявительницу и угрожать убийством», — рассказали в пресс-службе ведомства. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину и возбудили уголовное дело. Теперь тюменцу грозит до двух лет лишения свободы. Пока супруг, напавший на жену, находится под подпиской о невыезде. Ранее URA.RU писало, что тюменка зарезала бывшего мужа на глазах у нового сожителя. Следствие просит отправить женщину под арест.