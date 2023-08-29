29 августа 2023

Тюменец из-за ревности пытался убить свою жену

© Служба новостей «URA.RU»
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Насилие и педофилия. Клипарт. Курган, насилие, удушье
Ссора между супругами произошла во время застолья Фото:

В Тюмени пьяный мужчина пытался задушить и убить свою жену на почве ревности. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону. Отмечается, что ссора между супругами произошла во время застолья.

«На допросе мужчина пояснил, что в день случившегося они с супругой выпивали спиртные напитки у себя дома. На почве ревности между супругами произошел словесный конфликт, в ходе которого злоумышленник начал душить заявительницу и угрожать убийством», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину и возбудили уголовное дело. Теперь тюменцу грозит до двух лет лишения свободы. Пока супруг, напавший на жену, находится под подпиской о невыезде.

Ранее URA.RU писало, что тюменка зарезала бывшего мужа на глазах у нового сожителя. Следствие просит отправить женщину под арест.

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В Тюмени пьяный мужчина пытался задушить и убить свою жену на почве ревности. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону. Отмечается, что ссора между супругами произошла во время застолья. «На допросе мужчина пояснил, что в день случившегося они с супругой выпивали спиртные напитки у себя дома. На почве ревности между супругами произошел словесный конфликт, в ходе которого злоумышленник начал душить заявительницу и угрожать убийством», — рассказали в пресс-службе ведомства. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину и возбудили уголовное дело. Теперь тюменцу грозит до двух лет лишения свободы. Пока супруг, напавший на жену, находится под подпиской о невыезде. Ранее URA.RU писало, что тюменка зарезала бывшего мужа на глазах у нового сожителя. Следствие просит отправить женщину под арест.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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