Тюменец из-за ревности пытался убить свою жену

В Тюмени пьяный мужчина пытался задушить и убить свою жену на почве ревности. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону. Отмечается, что ссора между супругами произошла во время застолья.
«На допросе мужчина пояснил, что в день случившегося они с супругой выпивали спиртные напитки у себя дома. На почве ревности между супругами произошел словесный конфликт, в ходе которого злоумышленник начал душить заявительницу и угрожать убийством», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину и возбудили уголовное дело. Теперь тюменцу грозит до двух лет лишения свободы. Пока супруг, напавший на жену, находится под подпиской о невыезде.
Ранее URA.RU писало, что тюменка зарезала бывшего мужа на глазах у нового сожителя. Следствие просит отправить женщину под арест.
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