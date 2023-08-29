29 августа 2023

В центре Тюмени ввели запрет для водителей. Карта

На центральной улице Тюмени водителям запретили остановку
© Служба новостей «URA.RU»
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Новостройки. Тюмень, автомобили, дорога, автомобили, улица профсоюзная, профсоюзная
Запрет начнет действовать с 30 августа Фото:

В Тюмени на улице Ялуторовской установили запрет на остановку транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Запрет начнет действовать с 30 августа.

«С сегодняшнего дня, 30 августа, на ул. Ялуторовской, на участке от ул. Грибоедова до ул. Первомайской, введен запрет остановки транспортных средств. Решение принято в соответствии с проектом организации дорожного движения на ул. Ялуторовской», — добавили в мэрии.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени в микрорайоне Европейский перекрыли движение из-за строительства дороги. По словам жителей, из-за ремонтных работ местные вынуждены ежедневно стоять в пробках.

Фото:

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В Тюмени на улице Ялуторовской установили запрет на остановку транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Запрет начнет действовать с 30 августа. «С сегодняшнего дня, 30 августа, на ул. Ялуторовской, на участке от ул. Грибоедова до ул. Первомайской, введен запрет остановки транспортных средств. Решение принято в соответствии с проектом организации дорожного движения на ул. Ялуторовской», — добавили в мэрии. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени в микрорайоне Европейский перекрыли движение из-за строительства дороги. По словам жителей, из-за ремонтных работ местные вынуждены ежедневно стоять в пробках.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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