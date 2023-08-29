Запрет начнет действовать с 30 августа
В Тюмени на улице Ялуторовской установили запрет на остановку транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Запрет начнет действовать с 30 августа.
«С сегодняшнего дня, 30 августа, на ул. Ялуторовской, на участке от ул. Грибоедова до ул. Первомайской, введен запрет остановки транспортных средств. Решение принято в соответствии с проектом организации дорожного движения на ул. Ялуторовской», — добавили в мэрии.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени в микрорайоне Европейский перекрыли движение из-за строительства дороги. По словам жителей, из-за ремонтных работ местные вынуждены ежедневно стоять в пробках.
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