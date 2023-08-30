30 августа 2023

Сургутянка начала вести блог о здоровом питании после участия в шоу Ивлева

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Здоровое питание от GoodFoodЪ и Diet Art. Екатеринбург, закуска, сэндвичи, еда
Слова Ивлева побудили сургутянку завести блог о здоровом питании Фото:

Участница кулинарного шоу Константина Ивлева Марта Воскресенская запустила блог о здоровом питании в Сургуте. Слова знаменитого шефа дали толчок к развитию блога, рассказала URA.RU Марта.

«Слова Ивлева: „Ты везде по чуть-чуть, но нигде ничего не стоишь“, — заставили меня переосмыслить свою деятельность и определиться с конкретным направлением. Благодаря шоу я открыла для себя здоровое питание и фитнес, начала вести об этом блог», — отметила сургутянка.

На шоу «Адский шеф» Марте также удалось усовершенствовать свои кулинарные навыки и получить жизненный опыт. «Несмотря на буллинг в проекте, вынесла для себя и положительное — это общение с приглашенными гостями. На критику Ивлева мне было все-равно, я ее слушала и принимала, но не расстраивалась. Шеф также поддерживал меня и интересовался делами после шоу», — добавила Марта.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что сургутянка борется за звание лучшего повара в кулинарном шоу Ивлева. Марте Воскресенской удалось завоевать симпатию жюри, чтобы попасть в шоу «Адский шеф».

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Участница кулинарного шоу Константина Ивлева Марта Воскресенская запустила блог о здоровом питании в Сургуте. Слова знаменитого шефа дали толчок к развитию блога, рассказала URA.RU Марта. «Слова Ивлева: „Ты везде по чуть-чуть, но нигде ничего не стоишь“, — заставили меня переосмыслить свою деятельность и определиться с конкретным направлением. Благодаря шоу я открыла для себя здоровое питание и фитнес, начала вести об этом блог», — отметила сургутянка. На шоу «Адский шеф» Марте также удалось усовершенствовать свои кулинарные навыки и получить жизненный опыт. «Несмотря на буллинг в проекте, вынесла для себя и положительное — это общение с приглашенными гостями. На критику Ивлева мне было все-равно, я ее слушала и принимала, но не расстраивалась. Шеф также поддерживал меня и интересовался делами после шоу», — добавила Марта. Ранее URA.RU рассказывало о том, что сургутянка борется за звание лучшего повара в кулинарном шоу Ивлева. Марте Воскресенской удалось завоевать симпатию жюри, чтобы попасть в шоу «Адский шеф».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...