Сургутянка начала вести блог о здоровом питании после участия в шоу Ивлева

31 августа 2023 в 08:50 Размер текста - 17 +

Слова Ивлева побудили сургутянку завести блог о здоровом питании Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Участница кулинарного шоу Константина Ивлева Марта Воскресенская запустила блог о здоровом питании в Сургуте. Слова знаменитого шефа дали толчок к развитию блога, рассказала URA.RU Марта. «Слова Ивлева: „Ты везде по чуть-чуть, но нигде ничего не стоишь“, — заставили меня переосмыслить свою деятельность и определиться с конкретным направлением. Благодаря шоу я открыла для себя здоровое питание и фитнес, начала вести об этом блог», — отметила сургутянка. На шоу «Адский шеф» Марте также удалось усовершенствовать свои кулинарные навыки и получить жизненный опыт. «Несмотря на буллинг в проекте, вынесла для себя и положительное — это общение с приглашенными гостями. На критику Ивлева мне было все-равно, я ее слушала и принимала, но не расстраивалась. Шеф также поддерживал меня и интересовался делами после шоу», — добавила Марта. Ранее URA.RU рассказывало о том, что сургутянка борется за звание лучшего повара в кулинарном шоу Ивлева. Марте Воскресенской удалось завоевать симпатию жюри, чтобы попасть в шоу «Адский шеф».

Участница кулинарного шоу Константина Ивлева Марта Воскресенская запустила блог о здоровом питании в Сургуте. Слова знаменитого шефа дали толчок к развитию блога, рассказала URA.RU Марта. «Слова Ивлева: „Ты везде по чуть-чуть, но нигде ничего не стоишь“, — заставили меня переосмыслить свою деятельность и определиться с конкретным направлением. Благодаря шоу я открыла для себя здоровое питание и фитнес, начала вести об этом блог», — отметила сургутянка. На шоу «Адский шеф» Марте также удалось усовершенствовать свои кулинарные навыки и получить жизненный опыт. «Несмотря на буллинг в проекте, вынесла для себя и положительное — это общение с приглашенными гостями. На критику Ивлева мне было все-равно, я ее слушала и принимала, но не расстраивалась. Шеф также поддерживал меня и интересовался делами после шоу», — добавила Марта. Ранее URA.RU рассказывало о том, что сургутянка борется за звание лучшего повара в кулинарном шоу Ивлева. Марте Воскресенской удалось завоевать симпатию жюри, чтобы попасть в шоу «Адский шеф».