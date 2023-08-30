Тюменцам на выборах будут ставить прививки

31 августа 2023 в 15:18 Размер текста - 17 +

Вакцинация от гриппа в Тюменской области уже началась Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени во время выборов 10 сентября на избирательных участках развернут площадки, где жители смогут поставить вакцину от гриппа или измерить артериальное давление. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения региона. «Площадки расположат на избирательных участках. На площадках будут проводиться исследования: измерение артериального давления, антропометрия (измерение тела), дерматоскопия (метод исследования кожи), вакцинация (грипп и пневмококк). Также жителям предложат кислородные коктейли», — рассказали в пресс-службе. В депздраве также сообщили, что вакцинация от гриппа в Тюменской области уже началась. Ставить прививки, в первую очередь, рекомендуют детям, беременным, пожилым и людям с хроническими заболеваниями. «Вакцинация от гриппа имеет две сверхцели: защита организма от осложнений и защита населения, которое по объективным причинам не может прививаться. <…> Заболеть гриппом может и вакцинированный — это не исключено. Но болеть человек будет легче и избежит тяжелых осложнений, в первую очередь пневмонии, которая может привести даже к летальному исходу», — добавила заведующая отделением профилактики ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №17» Путрова Любовь.

В Тюмени во время выборов 10 сентября на избирательных участках развернут площадки, где жители смогут поставить вакцину от гриппа или измерить артериальное давление. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения региона. «Площадки расположат на избирательных участках. На площадках будут проводиться исследования: измерение артериального давления, антропометрия (измерение тела), дерматоскопия (метод исследования кожи), вакцинация (грипп и пневмококк). Также жителям предложат кислородные коктейли», — рассказали в пресс-службе. В депздраве также сообщили, что вакцинация от гриппа в Тюменской области уже началась. Ставить прививки, в первую очередь, рекомендуют детям, беременным, пожилым и людям с хроническими заболеваниями. «Вакцинация от гриппа имеет две сверхцели: защита организма от осложнений и защита населения, которое по объективным причинам не может прививаться. <…> Заболеть гриппом может и вакцинированный — это не исключено. Но болеть человек будет легче и избежит тяжелых осложнений, в первую очередь пневмонии, которая может привести даже к летальному исходу», — добавила заведующая отделением профилактики ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №17» Путрова Любовь.