Губернатор Моор похвастался успехами Тюменской области в туризме

31 августа 2023 в 14:15 Размер текста - 17 +

Моор считает, что успехи связаны с рядом факторов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор оценил статистику Российского союза туриндустрии, согласно которому регион оказался в числе лучших по приросту туристического потока. Своим мнением он поделился в личном telegram-канале. «Понятно, что поездок стало больше, в том числе и на фоне окончания пандемии. Но это не отменяет той работы, которую мы проводим — она нацелена на повышение привлекательности региона для туристов. И с каждым годом мест для отдыха, для изучения истории, природы в Тюменской области становится все больше. И речь не только о крупных населенных пунктах», — написал губернатор. Моор также рассказал, что в течение всего 2023 года сохраняется положительная тенденция. В регион приехало два миллиона человек за восемь месяцев, что на 10% больше, чем за аналогичный период в 2022 году. О позитивной динамике внутреннего туризма вчера на пресс-конференции заявил президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский. В числе субъектов с максимальным приростом он назвал Тюменскую область и еще девять других регионов. «Рост числа поездок во внутреннем туризме составил 12%. За три месяца лета россияне совершили 17 млн поездок против 15 млн с небольшим в прошлом году», — заявил Уманский.

Губернатор Тюменской области Александр Моор оценил статистику Российского союза туриндустрии, согласно которому регион оказался в числе лучших по приросту туристического потока. Своим мнением он поделился в личном telegram-канале. «Понятно, что поездок стало больше, в том числе и на фоне окончания пандемии. Но это не отменяет той работы, которую мы проводим — она нацелена на повышение привлекательности региона для туристов. И с каждым годом мест для отдыха, для изучения истории, природы в Тюменской области становится все больше. И речь не только о крупных населенных пунктах», — написал губернатор. Моор также рассказал, что в течение всего 2023 года сохраняется положительная тенденция. В регион приехало два миллиона человек за восемь месяцев, что на 10% больше, чем за аналогичный период в 2022 году. О позитивной динамике внутреннего туризма вчера на пресс-конференции заявил президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский. В числе субъектов с максимальным приростом он назвал Тюменскую область и еще девять других регионов. «Рост числа поездок во внутреннем туризме составил 12%. За три месяца лета россияне совершили 17 млн поездок против 15 млн с небольшим в прошлом году», — заявил Уманский.