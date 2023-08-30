30 августа 2023

Губернатор Моор похвастался успехами Тюменской области в туризме

© Служба новостей «URA.RU»
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Празднование 9 мая в ДК Нефтяник. Тюмень , моор александр
Моор считает, что успехи связаны с рядом факторов Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор оценил статистику Российского союза туриндустрии, согласно которому регион оказался в числе лучших по приросту туристического потока. Своим мнением он поделился в личном telegram-канале.

«Понятно, что поездок стало больше, в том числе и на фоне окончания пандемии. Но это не отменяет той работы, которую мы проводим — она нацелена на повышение привлекательности региона для туристов. И с каждым годом мест для отдыха, для изучения истории, природы в Тюменской области становится все больше. И речь не только о крупных населенных пунктах», — написал губернатор.

Моор также рассказал, что в течение всего 2023 года сохраняется положительная тенденция. В регион приехало два миллиона человек за восемь месяцев, что на 10% больше, чем за аналогичный период в 2022 году.

О позитивной динамике внутреннего туризма вчера на пресс-конференции заявил президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский. В числе субъектов с максимальным приростом он назвал Тюменскую область и еще девять других регионов. «Рост числа поездок во внутреннем туризме составил 12%. За три месяца лета россияне совершили 17 млн поездок против 15 млн с небольшим в прошлом году», — заявил Уманский.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор оценил статистику Российского союза туриндустрии, согласно которому регион оказался в числе лучших по приросту туристического потока. Своим мнением он поделился в личном telegram-канале. «Понятно, что поездок стало больше, в том числе и на фоне окончания пандемии. Но это не отменяет той работы, которую мы проводим — она нацелена на повышение привлекательности региона для туристов. И с каждым годом мест для отдыха, для изучения истории, природы в Тюменской области становится все больше. И речь не только о крупных населенных пунктах», — написал губернатор. Моор также рассказал, что в течение всего 2023 года сохраняется положительная тенденция. В регион приехало два миллиона человек за восемь месяцев, что на 10% больше, чем за аналогичный период в 2022 году. О позитивной динамике внутреннего туризма вчера на пресс-конференции заявил президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский. В числе субъектов с максимальным приростом он назвал Тюменскую область и еще девять других регионов. «Рост числа поездок во внутреннем туризме составил 12%. За три месяца лета россияне совершили 17 млн поездок против 15 млн с небольшим в прошлом году», — заявил Уманский.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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