30 августа 2023
29 августа 2023

В ЯНАО запустили котельную, которая повысит надежность теплоснабжения

В Лабытнанги запустили котельную «Орбита», которая повысит надежность теплоснабжения
© Служба новостей «URA.RU»
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Надежность теплоснабжения повысилась после запуска котельной «Орбита» Фото:

В Лабытнанги (ЯНАО) запустили котельную «Орбита», мощность которой после реконструкции увеличилась в два раза. Это позволит повысить надежность теплоснабжения, отметил заместитель губернатора Ямала Сергей Карасев.

«Этот объект важен для развития города Лабытнанги. Новая котельная будет согревать дома жителей двух микрорайонов, а при необходимости и соседние районы. Это повышает надежность теплоснабжения города. Важно, что все комплектующие российского производства, соблюдены все требования по экологической безопасности объекта», — сказал Сергей Карасев.

При реконструкции котельной установили современные системы автоматизации и управления технологическими процессами, средства сигнализации, блокировки и защиты оборудования, систему диспетчеризации, эффективные приборы учета ресурсов. Работы провели в рамках инвестиционной программы компании «Тепло-Энергетик» (дочернее предприятие «Ямалкоммунэнерго»).

Мощность котельной возросла с 15 до 37 Гкал. «Котельная, построенная в 1986 году, требовала обновления. При поддержке округа и города мы провели масштабную реконструкцию. С увеличением мощности „Орбита“ позволит обеспечить теплом как действующие, так и новые строящиеся микрорайоны города. Итогом работы станет надежное и качественное теплоснабжение жилых домов и социальных объектов города Лабытнанги», — отметил генеральный директор «Ямалкоммунэнерго» Сергей Долгов.

Мэр Лабытнанги Марина Трескова добавила, что это не единственный проект в сфере ЖКХ. «Благодаря поддержке округа и теплоэнергетиков в городе идет комплексная модернизация сетей. Объем вложений на эти цели ежегодно составляет 100 млн рублей», — сообщила она.

На Ямале, напомним, стартовал отопительный сезон. В некоторых городах, например, в Салехарде уже начали подключать отопление.

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На котельной современное оборудование
На котельной современное оборудование
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Видео: «Ямалкоммунэнерго»

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В Лабытнанги (ЯНАО) запустили котельную «Орбита», мощность которой после реконструкции увеличилась в два раза. Это позволит повысить надежность теплоснабжения, отметил заместитель губернатора Ямала Сергей Карасев. «Этот объект важен для развития города Лабытнанги. Новая котельная будет согревать дома жителей двух микрорайонов, а при необходимости и соседние районы. Это повышает надежность теплоснабжения города. Важно, что все комплектующие российского производства, соблюдены все требования по экологической безопасности объекта», — сказал Сергей Карасев. При реконструкции котельной установили современные системы автоматизации и управления технологическими процессами, средства сигнализации, блокировки и защиты оборудования, систему диспетчеризации, эффективные приборы учета ресурсов. Работы провели в рамках инвестиционной программы компании «Тепло-Энергетик» (дочернее предприятие «Ямалкоммунэнерго»). Мощность котельной возросла с 15 до 37 Гкал. «Котельная, построенная в 1986 году, требовала обновления. При поддержке округа и города мы провели масштабную реконструкцию. С увеличением мощности „Орбита“ позволит обеспечить теплом как действующие, так и новые строящиеся микрорайоны города. Итогом работы станет надежное и качественное теплоснабжение жилых домов и социальных объектов города Лабытнанги», — отметил генеральный директор «Ямалкоммунэнерго» Сергей Долгов. Мэр Лабытнанги Марина Трескова добавила, что это не единственный проект в сфере ЖКХ. «Благодаря поддержке округа и теплоэнергетиков в городе идет комплексная модернизация сетей. Объем вложений на эти цели ежегодно составляет 100 млн рублей», — сообщила она. На Ямале, напомним, стартовал отопительный сезон. В некоторых городах, например, в Салехарде уже начали подключать отопление. Видео: «Ямалкоммунэнерго»
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