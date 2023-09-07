В Курске из-за обстрелов ВСУ отменили празднование дня города

07 сентября 2023 в 20:07 Размер текста - 17 +

День города в Курске отменили из-за обстрелов ВСУ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Курске отменили праздничные мероприятия в День Города, чтобы обеспечить безопасность. Об этом сообщил мэр города Игорь Куцак. «Друзья, в этом году День города мы отпразднуем 24 сентября. Поскольку мы живем в приграничном регионе, то от широкого празднования решено отказаться», — написал Куцак в своем telegram-канале. Он добавил, что 25 сентября состоится традиционный Крестный ход с иконой Божией Матери «Знамение» Курской Коренной. Вооруженные силы Украины регулярно обстреливают Курскую область. Так, в июле губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что три дома загорелось в поселке Теткино из-за обстрела со стороны украинцев, передает RT. 27 августа беспилотный летательный аппарат врезался в жилой дом на улице Карла Маркса в городе.

В Курске отменили праздничные мероприятия в День Города, чтобы обеспечить безопасность. Об этом сообщил мэр города Игорь Куцак. «Друзья, в этом году День города мы отпразднуем 24 сентября. Поскольку мы живем в приграничном регионе, то от широкого празднования решено отказаться», — написал Куцак в своем telegram-канале. Он добавил, что 25 сентября состоится традиционный Крестный ход с иконой Божией Матери «Знамение» Курской Коренной. Вооруженные силы Украины регулярно обстреливают Курскую область. Так, в июле губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что три дома загорелось в поселке Теткино из-за обстрела со стороны украинцев, передает RT. 27 августа беспилотный летательный аппарат врезался в жилой дом на улице Карла Маркса в городе.