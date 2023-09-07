В Курске из-за обстрелов ВСУ отменили празднование дня города

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День города в Курске отменили из-за обстрелов ВСУ Фото:
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В Курске отменили праздничные мероприятия в День Города, чтобы обеспечить безопасность. Об этом сообщил мэр города Игорь Куцак.

«Друзья, в этом году День города мы отпразднуем 24 сентября. Поскольку мы живем в приграничном регионе, то от широкого празднования решено отказаться», — написал Куцак в своем telegram-канале. Он добавил, что 25 сентября состоится традиционный Крестный ход с иконой Божией Матери «Знамение» Курской Коренной.

Вооруженные силы Украины регулярно обстреливают Курскую область. Так, в июле губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что три дома загорелось в поселке Теткино из-за обстрела со стороны украинцев, передает RT. 27 августа беспилотный летательный аппарат врезался в жилой дом на улице Карла Маркса в городе.

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В Курске отменили праздничные мероприятия в День Города, чтобы обеспечить безопасность. Об этом сообщил мэр города Игорь Куцак. «Друзья, в этом году День города мы отпразднуем 24 сентября. Поскольку мы живем в приграничном регионе, то от широкого празднования решено отказаться», — написал Куцак в своем telegram-канале. Он добавил, что 25 сентября состоится традиционный Крестный ход с иконой Божией Матери «Знамение» Курской Коренной. Вооруженные силы Украины регулярно обстреливают Курскую область. Так, в июле губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что три дома загорелось в поселке Теткино из-за обстрела со стороны украинцев, передает RT. 27 августа беспилотный летательный аппарат врезался в жилой дом на улице Карла Маркса в городе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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