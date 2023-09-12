В доме пожилого тюменца обнаружили боевой арсенал

В Тюменской области 57-летний мужчина хранил дома взрывчатые вещества и изготавливал боеприпасы, за что получил семь лет лишения свободы. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.
«57-летний Василий Р., житель Сладковского района, хранил у себя дома метательное взрывчатое вещество — бездымный порох, массой более 130 грамм. Также мужчина изготавливал боеприпасы к огнестрельному оружию (22 охотничьих патрона). За это обвиняемого приговорили к семи годам лишения свободы», — рассказали URA.RU в пресс-службе.
Опасные вещества мужчина выменял у знакомых на продукты и спиртное. При этом разрешения на приобретение и хранение взрывчатых веществ он не имел. В суде тюменец раскаялся и признал свою вину. Помимо заключения, его приговорили к выплате штрафа в 120 000 рублей.
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