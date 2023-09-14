14 сентября 2023
13 сентября 2023

В ХМАО рабочий разбился насмерть, упав с крыши

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские картинки. Пермь зима, ремонт кровли, ремонт крыши
Рабочий ремонтировал кровлю детского сада Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) рабочий сорвался с крыши детского сада № 56. В пресс-службе администрации города подтвердили, что мужчина погиб.

«В детском саду №56 в Нижневартовске во время ремонта кровли произошло смертельное происшествие. 14 сентября рабочие находились на объекте и выполняли работы по ремонту здания. Один из них упал с крыши», — сообщает интернет-издание «Муксун.fm». Мужчина погиб через несколько часов после падения.

Городские власти эту информацию подтвердили. «Рабочий погиб в результате несчастного случая», — сообщили в пресс-службе мэрии Нижневартовска. В настоящее время полицейские проводят проверку.

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В Нижневартовске (ХМАО) рабочий сорвался с крыши детского сада № 56. В пресс-службе администрации города подтвердили, что мужчина погиб. «В детском саду №56 в Нижневартовске во время ремонта кровли произошло смертельное происшествие. 14 сентября рабочие находились на объекте и выполняли работы по ремонту здания. Один из них упал с крыши», — сообщает интернет-издание «Муксун.fm». Мужчина погиб через несколько часов после падения. Городские власти эту информацию подтвердили. «Рабочий погиб в результате несчастного случая», — сообщили в пресс-службе мэрии Нижневартовска. В настоящее время полицейские проводят проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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