В ХМАО рабочий разбился насмерть, упав с крыши

Рабочий ремонтировал кровлю детского сада
В Нижневартовске (ХМАО) рабочий сорвался с крыши детского сада № 56. В пресс-службе администрации города подтвердили, что мужчина погиб.
«В детском саду №56 в Нижневартовске во время ремонта кровли произошло смертельное происшествие. 14 сентября рабочие находились на объекте и выполняли работы по ремонту здания. Один из них упал с крыши», — сообщает интернет-издание «Муксун.fm». Мужчина погиб через несколько часов после падения.
Городские власти эту информацию подтвердили. «Рабочий погиб в результате несчастного случая», — сообщили в пресс-службе мэрии Нижневартовска. В настоящее время полицейские проводят проверку.
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