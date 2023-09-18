Бакыриз заснял на фото несколько ящиков с грушами
Глава Краснокамского округа Игорь Быкариз (Пермский край) похвастался урожаем груш. Политик опубликовал фото со своим урожаем в telegram-канале.
«Груша нынче уродилась», — написал Быкариз в своем telegram-канале. На снимке запечатлен мэр с тремя ящиками груш и одной корзиной.
Также своим урожаем в соцсетях с подписчиками поделился глава Индустриального района Перми Дмитрий Дробинин. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» чиновник выложил фото с несколькими ящиками яблок.
Урожай яблок Дмитрий Дробинина
Игорь Бакыриз похвастался урожаем груш
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