18 сентября 2023

Пермский чиновник похвастался урожаем груш. Фото

Мэр Краснокамска похвастался урожаем груш
© Служба новостей «URA.RU»
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Магазин фермерских продуктов «Фирма-Ферма». Екатеринбург, фрукты, груши
Бакыриз заснял на фото несколько ящиков с грушами Фото:

Глава Краснокамского округа Игорь Быкариз (Пермский край) похвастался урожаем груш. Политик опубликовал фото со своим урожаем в telegram-канале.

«Груша нынче уродилась», — написал Быкариз в своем telegram-канале. На снимке запечатлен мэр с тремя ящиками груш и одной корзиной.

Также своим урожаем в соцсетях с подписчиками поделился глава Индустриального района Перми Дмитрий Дробинин. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» чиновник выложил фото с несколькими ящиками яблок.

Урожай яблок Дмитрий Дробинина
Урожай яблок Дмитрий Дробинина
Игорь Бакыриз похвастался урожаем груш
Игорь Бакыриз похвастался урожаем груш

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Глава Краснокамского округа Игорь Быкариз (Пермский край) похвастался урожаем груш. Политик опубликовал фото со своим урожаем в telegram-канале. «Груша нынче уродилась», — написал Быкариз в своем telegram-канале. На снимке запечатлен мэр с тремя ящиками груш и одной корзиной. Также своим урожаем в соцсетях с подписчиками поделился глава Индустриального района Перми Дмитрий Дробинин. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» чиновник выложил фото с несколькими ящиками яблок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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