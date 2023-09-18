Тюменец заменил флаг России на номерах своей машины символом террористов

Тюменец установил на номера своей машины символ террористической организации

Мужчину оштрафовали на тысячу рублей Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Житель Тюмени заменил изображение флага России на госномерах своего автомобиля символом запрещенной в РФ террористической организации «Легион Свобода России». Об этом сообщает официальный сайт объединенной пресс-службы судебной системы региона.

«Суд установил, что в июле 2023 года по адресу: ул. Проезд Тихий Тюмени сотрудниками полиции был замечен автомобиль, принадлежащий Андрею К. На государственном регистрационном знаке которого вместо изображения государственного флага Российской Федерации был изображен флаг запрещенной в Российской Федерации террористической организации „Легион Свобода России“», — указано в сообщении объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области.

Центральный районный суд признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ — пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами. Он был оштрафован на тысячу рублей. Мужчина полностью признал вину и согласился добровольно заменить регистрационные знаки своего автомобиля.