В Тюмени дети «заминировали» спорткомплекс «Центральный»

Тюменские школьники подложили в спорткомплекс «Центральный» муляж бомбы

Людей из здания эвакуировали, на место съехались все службы (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Двое мальчиков 8-10 лет принесли в спорткомплекс «Центральный» в Тюмени жесткий диск от компьютера, с примотанными к нему часами, из-за чего учреждение пришлось эвакуировать. Об этом URA.RU рассказал источник из числа персонала спорткомплекса.

«В субботу 16 сентября, около 18:30, охранник „Центрального“ обнаружил в здании странный предмет: жесткий диск от компьютера, к которому скотчем были примотаны настольные часы. Оказалось, что муляж опасного предмета оказался в комплексе стараниями двух мальчиков 8-10 лет», — рассказал URA.RU источник.

Людей из здания пришлось эвакуировать. На место вызвали силовиков. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

«В настоящее время сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних проводят проверку по данному факту. По ее результатам, совместно с другими субъектами профилактики, будут приняты меры в рамках компетенции специалистов», — рассказали в ведомстве.