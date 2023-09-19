19 сентября 2023

В Тюмени дети «заминировали» спорткомплекс «Центральный»

Тюменские школьники подложили в спорткомплекс «Центральный» муляж бомбы
© Служба новостей «URA.RU»
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Людей из здания эвакуировали, на место съехались все службы (архивное фото) Фото:

Двое мальчиков 8-10 лет принесли в спорткомплекс «Центральный» в Тюмени жесткий диск от компьютера, с примотанными к нему часами, из-за чего учреждение пришлось эвакуировать. Об этом URA.RU рассказал источник из числа персонала спорткомплекса.

«В субботу 16 сентября, около 18:30, охранник „Центрального“ обнаружил в здании странный предмет: жесткий диск от компьютера, к которому скотчем были примотаны настольные часы. Оказалось, что муляж опасного предмета оказался в комплексе стараниями двух мальчиков 8-10 лет», — рассказал URA.RU источник.

Людей из здания пришлось эвакуировать. На место вызвали силовиков. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

«В настоящее время сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних проводят проверку по данному факту. По ее результатам, совместно с другими субъектами профилактики, будут приняты меры в рамках компетенции специалистов», — рассказали в ведомстве.

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Двое мальчиков 8-10 лет принесли в спорткомплекс «Центральный» в Тюмени жесткий диск от компьютера, с примотанными к нему часами, из-за чего учреждение пришлось эвакуировать. Об этом URA.RU рассказал источник из числа персонала спорткомплекса. «В субботу 16 сентября, около 18:30, охранник „Центрального“ обнаружил в здании странный предмет: жесткий диск от компьютера, к которому скотчем были примотаны настольные часы. Оказалось, что муляж опасного предмета оказался в комплексе стараниями двух мальчиков 8-10 лет», — рассказал URA.RU источник. Людей из здания пришлось эвакуировать. На место вызвали силовиков. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе УМВД по Тюменской области. «В настоящее время сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних проводят проверку по данному факту. По ее результатам, совместно с другими субъектами профилактики, будут приняты меры в рамках компетенции специалистов», — рассказали в ведомстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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