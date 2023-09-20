20 сентября 2023

В ЯНАО придет снег с дождем и минусовая температура

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый снег. Екатеринбург, зонт, непогода, зонтик, снегопад
Жителей ЯНАО ожидает похолодание и снег с дождем Фото:

Жителей Ноябрьска и Нового Уренгоя (ЯНАО) 22 сентября ожидает снег с дождем и сильный ветер. Температура воздуха ночью опустится до -2, говорится в прогнозе Gismeteо.

«22 сентября температура воздуха в Ноябрьске и Новом Уренгое достигнет 9 — 11 градусов тепла. Ночью может опустится до 3, — 2 градусов. Ожидается снег с дождем и порывы ветра до 16 метров в секунду», — говорится в сообщении.

В Салехарде будет облачная погода с небольшим дождем и 8 градусов тепла. Ветер достигнет 13 меров в секунду. На выходные температура воздуха в городах опустится до 5 градусов, будет также ветрено с дождем и снегом.

Ранее власти предупредили ямальцев о возможном закрытии переправы из-за погодных условий. С 22 по 24 сентября на территории округа синоптики прогнозируют усиление ветра с порывами более 20 м/с.

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Жителей Ноябрьска и Нового Уренгоя (ЯНАО) 22 сентября ожидает снег с дождем и сильный ветер. Температура воздуха ночью опустится до -2, говорится в прогнозе Gismeteо. «22 сентября температура воздуха в Ноябрьске и Новом Уренгое достигнет 9 — 11 градусов тепла. Ночью может опустится до 3, — 2 градусов. Ожидается снег с дождем и порывы ветра до 16 метров в секунду», — говорится в сообщении. В Салехарде будет облачная погода с небольшим дождем и 8 градусов тепла. Ветер достигнет 13 меров в секунду. На выходные температура воздуха в городах опустится до 5 градусов, будет также ветрено с дождем и снегом. Ранее власти предупредили ямальцев о возможном закрытии переправы из-за погодных условий. С 22 по 24 сентября на территории округа синоптики прогнозируют усиление ветра с порывами более 20 м/с.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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