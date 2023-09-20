20 сентября 2023

Жители Нового Уренгоя остались без электричества

В Новом Уренгое в части районов отключили свет из-за повреждения кабеля
© Служба новостей «URA.RU»
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На восстановление потребуется полтора часа, сообщили в мэрии Фото:

Часть микрорайонов в южной части города в Новом Уренгое (ЯНАО) осталась без электричества. Причиной стало повреждения кабеля, сообщили в городской администрации.

«Часть микрорайонов в Южном районе города остались без электричества. По информации Уренгойской городской электросетевой компании, на линии произошел порыв кабеля», — уточнили в мэрии.

Власти добавили, что на восстановление потребуется полтора часа. На месте уже работает бригада мастеров. Специалисты проводят ремонтные работы.

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Часть микрорайонов в южной части города в Новом Уренгое (ЯНАО) осталась без электричества. Причиной стало повреждения кабеля, сообщили в городской администрации. «Часть микрорайонов в Южном районе города остались без электричества. По информации Уренгойской городской электросетевой компании, на линии произошел порыв кабеля», — уточнили в мэрии. Власти добавили, что на восстановление потребуется полтора часа. На месте уже работает бригада мастеров. Специалисты проводят ремонтные работы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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