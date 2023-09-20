Жители Нового Уренгоя остались без электричества

На восстановление потребуется полтора часа, сообщили в мэрии
Часть микрорайонов в южной части города в Новом Уренгое (ЯНАО) осталась без электричества. Причиной стало повреждения кабеля, сообщили в городской администрации.
«Часть микрорайонов в Южном районе города остались без электричества. По информации Уренгойской городской электросетевой компании, на линии произошел порыв кабеля», — уточнили в мэрии.
Власти добавили, что на восстановление потребуется полтора часа. На месте уже работает бригада мастеров. Специалисты проводят ремонтные работы.
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