Офицер ВСУ передал военным РФ секретные данные боевиков

Украинский офицер, добровольно сдавшийся в плен, передал Вооруженным Силам РФ информацию о личностях и номера телефонов руководства 10-го армейского корпуса ВСУ на южном направлении. Об этом рассказал источник, который знаком с ситуацией дела.
«Добровольно сдавшийся украинский офицер передал данные — в них входят фамилия, имя и отчество, должности, звания и телефоны, вид деятельности (украинских офицеров 10-го корпуса — прим. URA.RU.)», — сказал собеседник журналистам РИА Новости. Также он дал подробные сведения о корректировщиках, которые скрытно наводят удары артиллерии по жилым кварталам городов и сел ДНР.
По словам журналистов, источник предоставил видео, на котором офицер показывает, в каких папках на его телефоне находятся электронные файлы с данными на кадровых военных и наводчиков.
Ранее другой украинский солдат сдался в плен ВС РФ на донецком направлении. Он приехал на автомобиле, который был загружен переносными зенитными ракетными комплексами. Солдат ВСУ передал российским бойцам около 20 штух этого военного оружия.
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