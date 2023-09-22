22 сентября 2023

Офицер ВСУ передал военным РФ секретные данные боевиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Добровольно сдавшийся в плен офицер ВСУ передал русским военным данные о корректировщиках Фото:

Украинский офицер, добровольно сдавшийся в плен, передал Вооруженным Силам РФ информацию о личностях и номера телефонов руководства 10-го армейского корпуса ВСУ на южном направлении. Об этом рассказал источник, который знаком с ситуацией дела.

«Добровольно сдавшийся украинский офицер передал данные — в них входят фамилия, имя и отчество, должности, звания и телефоны, вид деятельности (украинских офицеров 10-го корпуса — прим. URA.RU.)», — сказал собеседник журналистам РИА Новости. Также он дал подробные сведения о корректировщиках, которые скрытно наводят удары артиллерии по жилым кварталам городов и сел ДНР.

По словам журналистов, источник предоставил видео, на котором офицер показывает, в каких папках на его телефоне находятся электронные файлы с данными на кадровых военных и наводчиков.

Ранее другой украинский солдат сдался в плен ВС РФ на донецком направлении. Он приехал на автомобиле, который был загружен переносными зенитными ракетными комплексами. Солдат ВСУ передал российским бойцам около 20 штух этого военного оружия.

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Украинский офицер, добровольно сдавшийся в плен, передал Вооруженным Силам РФ информацию о личностях и номера телефонов руководства 10-го армейского корпуса ВСУ на южном направлении. Об этом рассказал источник, который знаком с ситуацией дела. «Добровольно сдавшийся украинский офицер передал данные — в них входят фамилия, имя и отчество, должности, звания и телефоны, вид деятельности (украинских офицеров 10-го корпуса — прим. URA.RU.)», — сказал собеседник журналистам РИА Новости. Также он дал подробные сведения о корректировщиках, которые скрытно наводят удары артиллерии по жилым кварталам городов и сел ДНР. По словам журналистов, источник предоставил видео, на котором офицер показывает, в каких папках на его телефоне находятся электронные файлы с данными на кадровых военных и наводчиков. Ранее другой украинский солдат сдался в плен ВС РФ на донецком направлении. Он приехал на автомобиле, который был загружен переносными зенитными ракетными комплексами. Солдат ВСУ передал российским бойцам около 20 штух этого военного оружия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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