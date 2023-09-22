Офицер ВСУ передал военным РФ секретные данные боевиков

23 сентября 2023 в 06:32 Размер текста - 17 +

Добровольно сдавшийся в плен офицер ВСУ передал русским военным данные о корректировщиках Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Украинский офицер, добровольно сдавшийся в плен, передал Вооруженным Силам РФ информацию о личностях и номера телефонов руководства 10-го армейского корпуса ВСУ на южном направлении. Об этом рассказал источник, который знаком с ситуацией дела. «Добровольно сдавшийся украинский офицер передал данные — в них входят фамилия, имя и отчество, должности, звания и телефоны, вид деятельности (украинских офицеров 10-го корпуса — прим. URA.RU.)», — сказал собеседник журналистам РИА Новости. Также он дал подробные сведения о корректировщиках, которые скрытно наводят удары артиллерии по жилым кварталам городов и сел ДНР. По словам журналистов, источник предоставил видео, на котором офицер показывает, в каких папках на его телефоне находятся электронные файлы с данными на кадровых военных и наводчиков. Ранее другой украинский солдат сдался в плен ВС РФ на донецком направлении. Он приехал на автомобиле, который был загружен переносными зенитными ракетными комплексами. Солдат ВСУ передал российским бойцам около 20 штух этого военного оружия.

Украинский офицер, добровольно сдавшийся в плен, передал Вооруженным Силам РФ информацию о личностях и номера телефонов руководства 10-го армейского корпуса ВСУ на южном направлении. Об этом рассказал источник, который знаком с ситуацией дела. «Добровольно сдавшийся украинский офицер передал данные — в них входят фамилия, имя и отчество, должности, звания и телефоны, вид деятельности (украинских офицеров 10-го корпуса — прим. URA.RU.)», — сказал собеседник журналистам РИА Новости. Также он дал подробные сведения о корректировщиках, которые скрытно наводят удары артиллерии по жилым кварталам городов и сел ДНР. По словам журналистов, источник предоставил видео, на котором офицер показывает, в каких папках на его телефоне находятся электронные файлы с данными на кадровых военных и наводчиков. Ранее другой украинский солдат сдался в плен ВС РФ на донецком направлении. Он приехал на автомобиле, который был загружен переносными зенитными ракетными комплексами. Солдат ВСУ передал российским бойцам около 20 штух этого военного оружия.