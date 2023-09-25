Тюменец получил срок за кражу флага России

26 сентября 2023 в 07:40 Размер текста - 17 +

Мужчина украл флаг, чтобы презентовать его своему внуку Фото: Анна Майорова © URA.RU Житель Тюмени получил полгода условного лишения свободы за кражу российского флага, который он хотел подарить внуку. Информация представлена в судебном акте по делу. «Ночью нетрезвый подсудимый перелез через забор, проникнув на территорию ООО „Промжелдортранс-Т“. Со здания, где расположен пункт охраны, мужчина похитил древко и флаг РФ, на общую сумму в 5 619 рублей. Как пояснил обвиняемый, флаг он хотел подарить своему внуку», — сообщается в судебном акте по делу. Все действия тюменца попали на камеры видеонаблюдения. Он сознался в содеянном и возместил компании нанесенный ущерб. Судили мужчину по статье о краже с незаконным проникновением в помещение, приговорив к полугоду лишения свободы. Однако наказание посчитали условным, учтя смягчающие обстоятельства: признание, возмещение вреда, состояние здоровья и возраст подсудимого, оказание им помощи родственникам, а также наличие у мужчины знака «Отличник военной службы».

Житель Тюмени получил полгода условного лишения свободы за кражу российского флага, который он хотел подарить внуку. Информация представлена в судебном акте по делу. «Ночью нетрезвый подсудимый перелез через забор, проникнув на территорию ООО „Промжелдортранс-Т“. Со здания, где расположен пункт охраны, мужчина похитил древко и флаг РФ, на общую сумму в 5 619 рублей. Как пояснил обвиняемый, флаг он хотел подарить своему внуку», — сообщается в судебном акте по делу. Все действия тюменца попали на камеры видеонаблюдения. Он сознался в содеянном и возместил компании нанесенный ущерб. Судили мужчину по статье о краже с незаконным проникновением в помещение, приговорив к полугоду лишения свободы. Однако наказание посчитали условным, учтя смягчающие обстоятельства: признание, возмещение вреда, состояние здоровья и возраст подсудимого, оказание им помощи родственникам, а также наличие у мужчины знака «Отличник военной службы».