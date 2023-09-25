25 сентября 2023

Тюменец получил срок за кражу флага России

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Мужчина украл флаг, чтобы презентовать его своему внуку Фото:

Житель Тюмени получил полгода условного лишения свободы за кражу российского флага, который он хотел подарить внуку. Информация представлена в судебном акте по делу.

«Ночью нетрезвый подсудимый перелез через забор, проникнув на территорию ООО „Промжелдортранс-Т“. Со здания, где расположен пункт охраны, мужчина похитил древко и флаг РФ, на общую сумму в 5 619 рублей. Как пояснил обвиняемый, флаг он хотел подарить своему внуку», — сообщается в судебном акте по делу.

Все действия тюменца попали на камеры видеонаблюдения. Он сознался в содеянном и возместил компании нанесенный ущерб.

Судили мужчину по статье о краже с незаконным проникновением в помещение, приговорив к полугоду лишения свободы. Однако наказание посчитали условным, учтя смягчающие обстоятельства: признание, возмещение вреда, состояние здоровья и возраст подсудимого, оказание им помощи родственникам, а также наличие у мужчины знака «Отличник военной службы».

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Житель Тюмени получил полгода условного лишения свободы за кражу российского флага, который он хотел подарить внуку. Информация представлена в судебном акте по делу. «Ночью нетрезвый подсудимый перелез через забор, проникнув на территорию ООО „Промжелдортранс-Т“. Со здания, где расположен пункт охраны, мужчина похитил древко и флаг РФ, на общую сумму в 5 619 рублей. Как пояснил обвиняемый, флаг он хотел подарить своему внуку», — сообщается в судебном акте по делу. Все действия тюменца попали на камеры видеонаблюдения. Он сознался в содеянном и возместил компании нанесенный ущерб. Судили мужчину по статье о краже с незаконным проникновением в помещение, приговорив к полугоду лишения свободы. Однако наказание посчитали условным, учтя смягчающие обстоятельства: признание, возмещение вреда, состояние здоровья и возраст подсудимого, оказание им помощи родственникам, а также наличие у мужчины знака «Отличник военной службы».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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