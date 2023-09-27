УФАС в Перми уличило «Альфа-Банк» в недостоверной рекламе

В эфире одной из радиостанций Перми звучала реклама «Альфа-Банка», которая нарушала законодательство. Как пояснили в региональном управлении ФАС, кредитная организация называлась в сообщении «лучшим банком для бизнеса».
«В аудиорекламе было указано: „лучший банк для бизнеса“. Использование в рекламе сравнительной характеристики путем употребления слов „лучший“, „первый“, „номер один“ возможно в том случае, если указан конкретный критерий, по которому осуществляется сравнение и который имеет объективное подтверждение. В данном случае такого критерия не было», — говорится на сайте УФАС по Пермскому краю.
В ведомстве отметили, АО «Альфа-Банк» неоднократно нарушало закон о рекламе. В итоге банк оштрафовали на 500 тысяч рублей.
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