УФАС в Перми уличило «Альфа-Банк» в недостоверной рекламе

28 сентября 2023 в 11:32 Размер текста - 17 +

Банк оштрафовали на 500 тысяч рублей Фото: Илья Московец © URA.RU В эфире одной из радиостанций Перми звучала реклама «Альфа-Банка», которая нарушала законодательство. Как пояснили в региональном управлении ФАС, кредитная организация называлась в сообщении «лучшим банком для бизнеса». «В аудиорекламе было указано: „лучший банк для бизнеса“. Использование в рекламе сравнительной характеристики путем употребления слов „лучший“, „первый“, „номер один“ возможно в том случае, если указан конкретный критерий, по которому осуществляется сравнение и который имеет объективное подтверждение. В данном случае такого критерия не было», — говорится на сайте УФАС по Пермскому краю. В ведомстве отметили, АО «Альфа-Банк» неоднократно нарушало закон о рекламе. В итоге банк оштрафовали на 500 тысяч рублей.

В эфире одной из радиостанций Перми звучала реклама «Альфа-Банка», которая нарушала законодательство. Как пояснили в региональном управлении ФАС, кредитная организация называлась в сообщении «лучшим банком для бизнеса». «В аудиорекламе было указано: „лучший банк для бизнеса“. Использование в рекламе сравнительной характеристики путем употребления слов „лучший“, „первый“, „номер один“ возможно в том случае, если указан конкретный критерий, по которому осуществляется сравнение и который имеет объективное подтверждение. В данном случае такого критерия не было», — говорится на сайте УФАС по Пермскому краю. В ведомстве отметили, АО «Альфа-Банк» неоднократно нарушало закон о рекламе. В итоге банк оштрафовали на 500 тысяч рублей.