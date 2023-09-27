27 сентября 2023

УФАС в Перми уличило «Альфа-Банк» в недостоверной рекламе

© Служба новостей «URA.RU»
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Альфа Банк. Екатеринбург, альфа банк, техничка, уборка, отражение, финансы, улица
Банк оштрафовали на 500 тысяч рублей Фото:

В эфире одной из радиостанций Перми звучала реклама «Альфа-Банка», которая нарушала законодательство. Как пояснили в региональном управлении ФАС, кредитная организация называлась в сообщении «лучшим банком для бизнеса».

«В аудиорекламе было указано: „лучший банк для бизнеса“. Использование в рекламе сравнительной характеристики путем употребления слов „лучший“, „первый“, „номер один“ возможно в том случае, если указан конкретный критерий, по которому осуществляется сравнение и который имеет объективное подтверждение. В данном случае такого критерия не было», — говорится на сайте УФАС по Пермскому краю.

В ведомстве отметили, АО «Альфа-Банк» неоднократно нарушало закон о рекламе. В итоге банк оштрафовали на 500 тысяч рублей.

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В эфире одной из радиостанций Перми звучала реклама «Альфа-Банка», которая нарушала законодательство. Как пояснили в региональном управлении ФАС, кредитная организация называлась в сообщении «лучшим банком для бизнеса». «В аудиорекламе было указано: „лучший банк для бизнеса“. Использование в рекламе сравнительной характеристики путем употребления слов „лучший“, „первый“, „номер один“ возможно в том случае, если указан конкретный критерий, по которому осуществляется сравнение и который имеет объективное подтверждение. В данном случае такого критерия не было», — говорится на сайте УФАС по Пермскому краю. В ведомстве отметили, АО «Альфа-Банк» неоднократно нарушало закон о рекламе. В итоге банк оштрафовали на 500 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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