Пермский полицейский получил условный срок за смерть задержанного

29 сентября 2023 в 15:57 Размер текста - 17 +

Полицейский вовремя не направил задержанного в больницу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Перми Дзержинский районный суд вынес приговор сотруднику полиции, который допустил смерть задержанного. Его приговорили к двум годам лишения свободы условно и лишили возможности работать в правоохранительных органах в течении двух лет. «Дзержинский районный суд г. Перми признал сотрудника полиции, который допустил смерть задержанного, виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 293 УК РФ. Ему назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года», — сообщает пресс-служба Пермского краевого суда. Инцидент произошел в августе 2022 года. Сотрудники полиции задержали пермяка с признаками наркотического опьянения. Его доставили в отделение полиции, где состояние задержанного ухудшилось. Пермяку оказали первую помощь, но требовалась госпитализация, которую сотрудники полиции не обеспечили. Задержанный скончался в отделении полиции.

В Перми Дзержинский районный суд вынес приговор сотруднику полиции, который допустил смерть задержанного. Его приговорили к двум годам лишения свободы условно и лишили возможности работать в правоохранительных органах в течении двух лет. «Дзержинский районный суд г. Перми признал сотрудника полиции, который допустил смерть задержанного, виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 293 УК РФ. Ему назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года», — сообщает пресс-служба Пермского краевого суда. Инцидент произошел в августе 2022 года. Сотрудники полиции задержали пермяка с признаками наркотического опьянения. Его доставили в отделение полиции, где состояние задержанного ухудшилось. Пермяку оказали первую помощь, но требовалась госпитализация, которую сотрудники полиции не обеспечили. Задержанный скончался в отделении полиции.