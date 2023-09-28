Пермский полицейский получил условный срок за смерть задержанного

В Перми Дзержинский районный суд вынес приговор сотруднику полиции, который допустил смерть задержанного. Его приговорили к двум годам лишения свободы условно и лишили возможности работать в правоохранительных органах в течении двух лет.
«Дзержинский районный суд г. Перми признал сотрудника полиции, который допустил смерть задержанного, виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 293 УК РФ. Ему назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года», — сообщает пресс-служба Пермского краевого суда.
Инцидент произошел в августе 2022 года. Сотрудники полиции задержали пермяка с признаками наркотического опьянения. Его доставили в отделение полиции, где состояние задержанного ухудшилось. Пермяку оказали первую помощь, но требовалась госпитализация, которую сотрудники полиции не обеспечили. Задержанный скончался в отделении полиции.
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