01 октября 2023
30 сентября 2023
29 сентября 2023

В аэропорту Нового Уренгоя задерживаются вылеты вертолетов в поселки. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Поселок Тазовский, Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ, вертолет, авиакомпания ямал, ми-8
В Новом Уренгое задерживаются вылеты вертолетных рейсов Фото:

В аэропорту Нового Уренгоя (ЯНАО) задерживается вылет вертолетных рейсов авиакомпаний «Газпром авиа» и «Ямал» в поселки округа. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе аэропорта.

«В аэропорту Нового Уренгоя задерживаются вылеты вертолетов в поселки Новый Порт и Антипаюта. Рейс да Бованенково отменен из-за метеоусловий по маршруту трассы», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе аэропорта газовой столицы.

Вертолетные рейсы задерживаются из-за метеоусловий по маршруту трассы
Вертолетные рейсы задерживаются из-за метеоусловий по маршруту трассы
Фото:

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В аэропорту Нового Уренгоя (ЯНАО) задерживается вылет вертолетных рейсов авиакомпаний «Газпром авиа» и «Ямал» в поселки округа. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе аэропорта. «В аэропорту Нового Уренгоя задерживаются вылеты вертолетов в поселки Новый Порт и Антипаюта. Рейс да Бованенково отменен из-за метеоусловий по маршруту трассы», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе аэропорта газовой столицы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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