В Новом Уренгое задерживаются вылеты вертолетных рейсов
В аэропорту Нового Уренгоя (ЯНАО) задерживается вылет вертолетных рейсов авиакомпаний «Газпром авиа» и «Ямал» в поселки округа. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе аэропорта.
«В аэропорту Нового Уренгоя задерживаются вылеты вертолетов в поселки Новый Порт и Антипаюта. Рейс да Бованенково отменен из-за метеоусловий по маршруту трассы», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе аэропорта газовой столицы.
Вертолетные рейсы задерживаются из-за метеоусловий по маршруту трассы
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