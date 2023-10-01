В аэропорту Нового Уренгоя задерживаются вылеты вертолетов в поселки. Скрин

02 октября 2023 в 10:41 Размер текста - 17 +

В Новом Уренгое задерживаются вылеты вертолетных рейсов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В аэропорту Нового Уренгоя (ЯНАО) задерживается вылет вертолетных рейсов авиакомпаний «Газпром авиа» и «Ямал» в поселки округа. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе аэропорта. «В аэропорту Нового Уренгоя задерживаются вылеты вертолетов в поселки Новый Порт и Антипаюта. Рейс да Бованенково отменен из-за метеоусловий по маршруту трассы», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе аэропорта газовой столицы. Вертолетные рейсы задерживаются из-за метеоусловий по маршруту трассы Фото: скрин онлайн-табло аэропорта Новый Уренгой — https://nux.aero/board/

В аэропорту Нового Уренгоя (ЯНАО) задерживается вылет вертолетных рейсов авиакомпаний «Газпром авиа» и «Ямал» в поселки округа. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе аэропорта. «В аэропорту Нового Уренгоя задерживаются вылеты вертолетов в поселки Новый Порт и Антипаюта. Рейс да Бованенково отменен из-за метеоусловий по маршруту трассы», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе аэропорта газовой столицы.