Спасатели предупредили жителей ЯНАО об опасной погоде

05 октября 2023 в 23:35 Размер текста - 17 +

Порывы ветра будут достигать 22 метров в секунду Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Главное Управление МЧС по ЯНАО предупреждает жителей округа о сильном ветре с порывами до 22 метров в секунду. Неблагоприятные погодные условия ожидаются 6 октября. «6 октября по данным синоптиков на территории Ямало-Ненецкого автономного округа прогнозируется ветер юго-западного и северо-западного направления 7-12 м/с. Ожидаются порывы ветра 17-22 м/с», — сообщается в официальном telegram-канале ведомства. Спасатели попросили жителей быть предельно осторожными и внимательными в этот период. В окружном департаменте транспорта предупредили ямальцев о возможной остановке движения паромов на переправе Салехард — Лабытнанги. Жителей просят учесть информацию при планировании поездок. Ранее синоптики предупредили жителей ЯНАО о сильном ветре. Максимальные порывы в отдельных районах 5 и 6 октября достигнут скорости 22 метров в секунду.

Главное Управление МЧС по ЯНАО предупреждает жителей округа о сильном ветре с порывами до 22 метров в секунду. Неблагоприятные погодные условия ожидаются 6 октября. «6 октября по данным синоптиков на территории Ямало-Ненецкого автономного округа прогнозируется ветер юго-западного и северо-западного направления 7-12 м/с. Ожидаются порывы ветра 17-22 м/с», — сообщается в официальном telegram-канале ведомства. Спасатели попросили жителей быть предельно осторожными и внимательными в этот период. В окружном департаменте транспорта предупредили ямальцев о возможной остановке движения паромов на переправе Салехард — Лабытнанги. Жителей просят учесть информацию при планировании поездок. Ранее синоптики предупредили жителей ЯНАО о сильном ветре. Максимальные порывы в отдельных районах 5 и 6 октября достигнут скорости 22 метров в секунду.