04 октября 2023

Спасатели предупредили жителей ЯНАО об опасной погоде

© Служба новостей «URA.RU»
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Ветер-вандал Курган, ветер
Порывы ветра будут достигать 22 метров в секунду Фото:

Главное Управление МЧС по ЯНАО предупреждает жителей округа о сильном ветре с порывами до 22 метров в секунду. Неблагоприятные погодные условия ожидаются 6 октября.

«6 октября по данным синоптиков на территории Ямало-Ненецкого автономного округа прогнозируется ветер юго-западного и северо-западного направления 7-12 м/с. Ожидаются порывы ветра 17-22 м/с», — сообщается в официальном telegram-канале ведомства. Спасатели попросили жителей быть предельно осторожными и внимательными в этот период.

В окружном департаменте транспорта предупредили ямальцев о возможной остановке движения паромов на переправе Салехард — Лабытнанги. Жителей просят учесть информацию при планировании поездок.

Ранее синоптики предупредили жителей ЯНАО о сильном ветре. Максимальные порывы в отдельных районах 5 и 6 октября достигнут скорости 22 метров в секунду.

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Главное Управление МЧС по ЯНАО предупреждает жителей округа о сильном ветре с порывами до 22 метров в секунду. Неблагоприятные погодные условия ожидаются 6 октября. «6 октября по данным синоптиков на территории Ямало-Ненецкого автономного округа прогнозируется ветер юго-западного и северо-западного направления 7-12 м/с. Ожидаются порывы ветра 17-22 м/с», — сообщается в официальном telegram-канале ведомства. Спасатели попросили жителей быть предельно осторожными и внимательными в этот период. В окружном департаменте транспорта предупредили ямальцев о возможной остановке движения паромов на переправе Салехард — Лабытнанги. Жителей просят учесть информацию при планировании поездок. Ранее синоптики предупредили жителей ЯНАО о сильном ветре. Максимальные порывы в отдельных районах 5 и 6 октября достигнут скорости 22 метров в секунду.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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