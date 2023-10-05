05 октября 2023

Застройщики РФ сокращают размеры квартир из-за роста цен на жилье

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Строительная площадка Брусника по улице Коли Мяготина. Курган , сваи, строительная площадка, рабочий на стройке, рабочий в каске, стройка
Снижение площади квартир в новостройках вызвано увеличением цен на жилье Фото:

В крупных городах России средняя площадь квартир в новостройках за последние пять лет упала почти на 25%. Это происходит из-за роста цен на недвижимость, заявил первый вице-президент девелопера GloraX Александр Андрианов.

Как сообщили аналитики компании «Метриум», в России обновился рекорд по сокращению площади квартир в новостройках. Например, в Москве этот показатель за последние пять лет упал на 23,4%. «Тренд на снижение площади продаваемых квартир — это реакция рынка на увеличение цен на жилье при снижении реальных доходов населения. Люди стремятся снизить бюджет покупки», — передают «Известия» слова Андрианова.

По словам вице-президента, на данный момент средняя площадь студии в новостройках комфорт-класса составляет 25,3 квадратных метра, однокомнатных и евро-двухкомнатных квартир — 38,1 квадратный метр. Как рассказал руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов, за пять лет площадь квартир в крупных городах сократилась в среднем на 7-18% процентов. Самой маленькой квартирой в Москве в этом году являются апартаменты площадью менее пяти квадратных метров.

Ранее девелопер авторского жилого кластера RDD Владимир Щекин заявил, что осенью стоимость новостроек в России может подняться на 5-7%. По его словам, рост цен вызывают инфляция и повышение себестоимости строительства. При этом Щекин отметил, что предел покупательской способности удержит стоимость новостроек от резкого повышения.

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В крупных городах России средняя площадь квартир в новостройках за последние пять лет упала почти на 25%. Это происходит из-за роста цен на недвижимость, заявил первый вице-президент девелопера GloraX Александр Андрианов. Как сообщили аналитики компании «Метриум», в России обновился рекорд по сокращению площади квартир в новостройках. Например, в Москве этот показатель за последние пять лет упал на 23,4%. «Тренд на снижение площади продаваемых квартир — это реакция рынка на увеличение цен на жилье при снижении реальных доходов населения. Люди стремятся снизить бюджет покупки», — передают «Известия» слова Андрианова. По словам вице-президента, на данный момент средняя площадь студии в новостройках комфорт-класса составляет 25,3 квадратных метра, однокомнатных и евро-двухкомнатных квартир — 38,1 квадратный метр. Как рассказал руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов, за пять лет площадь квартир в крупных городах сократилась в среднем на 7-18% процентов. Самой маленькой квартирой в Москве в этом году являются апартаменты площадью менее пяти квадратных метров. Ранее девелопер авторского жилого кластера RDD Владимир Щекин заявил, что осенью стоимость новостроек в России может подняться на 5-7%. По его словам, рост цен вызывают инфляция и повышение себестоимости строительства. При этом Щекин отметил, что предел покупательской способности удержит стоимость новостроек от резкого повышения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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