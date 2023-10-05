05 октября 2023

Из Тюмени не смог вылететь самолет крупной авиакомпании

Самолет UTair рейсом Тюмень — Сыктывкар вернулся на стоянку из-за поломки
© Служба новостей «URA.RU»
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Реконструкция аэропорта "Рощино". Тюмень, utair, аэропорт рощино, ютейр, самолет, стройка, ютэйр
Рейс UTair из Тюмени в Сыктывкар вернулся на стоянку Фото:

Тюменский аэропорт Рощино не смог покинуть самолет авиакомпании UTair. Об этом сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT.

«05.10.2023, 18:09, аэропорт Тюмень (Рощино). На предварительном старте капитан воздушного судна Ан-24 доложил о неисправности и запросил возврат на стоянку», — говорится в сообщении.

Сообщается, что самолет Ан-24 с бортовым номером RA-46493 должен был выполнять рейс из Тюмени в Сыктывкар. Эксплуатантом воздушного судна является авиакомпания UTair.

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Тюменский аэропорт Рощино не смог покинуть самолет авиакомпании UTair. Об этом сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT. «05.10.2023, 18:09, аэропорт Тюмень (Рощино). На предварительном старте капитан воздушного судна Ан-24 доложил о неисправности и запросил возврат на стоянку», — говорится в сообщении. Сообщается, что самолет Ан-24 с бортовым номером RA-46493 должен был выполнять рейс из Тюмени в Сыктывкар. Эксплуатантом воздушного судна является авиакомпания UTair.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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