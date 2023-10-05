Из Тюмени не смог вылететь самолет крупной авиакомпании

Самолет UTair рейсом Тюмень — Сыктывкар вернулся на стоянку из-за поломки

06 октября 2023 в 14:50 Размер текста - 17 +

Рейс UTair из Тюмени в Сыктывкар вернулся на стоянку Фото: Николай Бастриков © URA.RU Тюменский аэропорт Рощино не смог покинуть самолет авиакомпании UTair. Об этом сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT. «05.10.2023, 18:09, аэропорт Тюмень (Рощино). На предварительном старте капитан воздушного судна Ан-24 доложил о неисправности и запросил возврат на стоянку», — говорится в сообщении. Сообщается, что самолет Ан-24 с бортовым номером RA-46493 должен был выполнять рейс из Тюмени в Сыктывкар. Эксплуатантом воздушного судна является авиакомпания UTair.

Тюменский аэропорт Рощино не смог покинуть самолет авиакомпании UTair. Об этом сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT. «05.10.2023, 18:09, аэропорт Тюмень (Рощино). На предварительном старте капитан воздушного судна Ан-24 доложил о неисправности и запросил возврат на стоянку», — говорится в сообщении. Сообщается, что самолет Ан-24 с бортовым номером RA-46493 должен был выполнять рейс из Тюмени в Сыктывкар. Эксплуатантом воздушного судна является авиакомпания UTair.