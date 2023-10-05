Из Тюмени не смог вылететь самолет крупной авиакомпании

Рейс UTair из Тюмени в Сыктывкар вернулся на стоянку
Тюменский аэропорт Рощино не смог покинуть самолет авиакомпании UTair. Об этом сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT.
«05.10.2023, 18:09, аэропорт Тюмень (Рощино). На предварительном старте капитан воздушного судна Ан-24 доложил о неисправности и запросил возврат на стоянку», — говорится в сообщении.
Сообщается, что самолет Ан-24 с бортовым номером RA-46493 должен был выполнять рейс из Тюмени в Сыктывкар. Эксплуатантом воздушного судна является авиакомпания UTair.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!