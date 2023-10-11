В Тюмени вагон-цистерна сошел с рельсов. Фото, видео

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Чеховский мост. Курган , жд, железная дорога
ЧП произошло на железнодорожной станции Войновка Фото:

На железнодорожной станции Войновка (Тюмень) вагон-цистерна сошел с рельсов. В пресс-службе центрального МСУТ СК России сообщили, что в результате инцидента люди не пострадали.

«По предварительным данным, 11 октября около 18 часов 54 минут при роспуске вагонов на железнодорожной станции Войновка города Тюмень с рельсов сошла порожняя железнодорожная цистерна. <…> Пострадавших нет, вред окружающей среде не причинен», — сообщило ведомство в своем telegram-канале.

В результате инцидента повреждено железнодорожное полотно и сама цистерна. Следователи проводят проверку.

Фото:

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На железнодорожной станции Войновка (Тюмень) вагон-цистерна сошел с рельсов. В пресс-службе центрального МСУТ СК России сообщили, что в результате инцидента люди не пострадали. «По предварительным данным, 11 октября около 18 часов 54 минут при роспуске вагонов на железнодорожной станции Войновка города Тюмень с рельсов сошла порожняя железнодорожная цистерна. <…> Пострадавших нет, вред окружающей среде не причинен», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. В результате инцидента повреждено железнодорожное полотно и сама цистерна. Следователи проводят проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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