ЧП произошло на железнодорожной станции Войновка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На железнодорожной станции Войновка (Тюмень) вагон-цистерна сошел с рельсов. В пресс-службе центрального МСУТ СК России сообщили, что в результате инцидента люди не пострадали.

«По предварительным данным, 11 октября около 18 часов 54 минут при роспуске вагонов на железнодорожной станции Войновка города Тюмень с рельсов сошла порожняя железнодорожная цистерна. <…> Пострадавших нет, вред окружающей среде не причинен», — сообщило ведомство в своем telegram-канале.

В результате инцидента повреждено железнодорожное полотно и сама цистерна. Следователи проводят проверку.