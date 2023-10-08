Тюменские аграрии получили важные федеральные награды

Тюменских фермеров наградили на федеральной выставке за развитие животноводства

09 октября 2023 в 14:15 Размер текста - 17 +

Тюменская компания «Тюменьгосплем» получила золотую медаль федерального конкурса за развитие молочного и мясного животноводства Фото: Николай Бастриков © URA.RU Тюменские ученые и агрокомпании получили медали на российской агропромышленной выставке «Золотая осень-2023». За развитие животноводства тюменские фермеры получили золотую и серебряную награды, сообщает в telegram-канале региональный департамент агропромышленного комплекса. «Племенная работа животноводов и разработки ученых Тюменской области отмечены медалями „Золотой осени-2023“. За достижение высоких показателей в развитии племенного и товарного животноводства отмечены АО „Тюменьгосплем“ и ООО „Герефорд“», — говорится в сообщении. Отмечается, что награды получили и ученые аграрного университета Северного Зауралья. На федеральном уровне отмечена их работа по обеспечению развития скотоводства в Тюменской области, разработку биоресурсного центра животноводства и создание рекомендаций по диагностике и профилактике «гаффской болезни».

Тюменские ученые и агрокомпании получили медали на российской агропромышленной выставке «Золотая осень-2023». За развитие животноводства тюменские фермеры получили золотую и серебряную награды, сообщает в telegram-канале региональный департамент агропромышленного комплекса. «Племенная работа животноводов и разработки ученых Тюменской области отмечены медалями „Золотой осени-2023“. За достижение высоких показателей в развитии племенного и товарного животноводства отмечены АО „Тюменьгосплем“ и ООО „Герефорд“», — говорится в сообщении. Отмечается, что награды получили и ученые аграрного университета Северного Зауралья. На федеральном уровне отмечена их работа по обеспечению развития скотоводства в Тюменской области, разработку биоресурсного центра животноводства и создание рекомендаций по диагностике и профилактике «гаффской болезни».