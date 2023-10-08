08 октября 2023
07 октября 2023

Тюменские аграрии получили важные федеральные награды

Тюменских фермеров наградили на федеральной выставке за развитие животноводства
© Служба новостей «URA.RU»
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Совет трех дум Тюменской области. Тобольск, корова
Тюменская компания «Тюменьгосплем» получила золотую медаль федерального конкурса за развитие молочного и мясного животноводства Фото:

Тюменские ученые и агрокомпании получили медали на российской агропромышленной выставке «Золотая осень-2023». За развитие животноводства тюменские фермеры получили золотую и серебряную награды, сообщает в telegram-канале региональный департамент агропромышленного комплекса.

«Племенная работа животноводов и разработки ученых Тюменской области отмечены медалями „Золотой осени-2023“. За достижение высоких показателей в развитии племенного и товарного животноводства отмечены АО „Тюменьгосплем“ и ООО „Герефорд“», — говорится в сообщении.

Отмечается, что награды получили и ученые аграрного университета Северного Зауралья. На федеральном уровне отмечена их работа по обеспечению развития скотоводства в Тюменской области, разработку биоресурсного центра животноводства и создание рекомендаций по диагностике и профилактике «гаффской болезни».

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Тюменские ученые и агрокомпании получили медали на российской агропромышленной выставке «Золотая осень-2023». За развитие животноводства тюменские фермеры получили золотую и серебряную награды, сообщает в telegram-канале региональный департамент агропромышленного комплекса. «Племенная работа животноводов и разработки ученых Тюменской области отмечены медалями „Золотой осени-2023“. За достижение высоких показателей в развитии племенного и товарного животноводства отмечены АО „Тюменьгосплем“ и ООО „Герефорд“», — говорится в сообщении. Отмечается, что награды получили и ученые аграрного университета Северного Зауралья. На федеральном уровне отмечена их работа по обеспечению развития скотоводства в Тюменской области, разработку биоресурсного центра животноводства и создание рекомендаций по диагностике и профилактике «гаффской болезни».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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