Тюменские аграрии получили важные федеральные награды

Тюменские ученые и агрокомпании получили медали на российской агропромышленной выставке «Золотая осень-2023». За развитие животноводства тюменские фермеры получили золотую и серебряную награды, сообщает в telegram-канале региональный департамент агропромышленного комплекса.
«Племенная работа животноводов и разработки ученых Тюменской области отмечены медалями „Золотой осени-2023“. За достижение высоких показателей в развитии племенного и товарного животноводства отмечены АО „Тюменьгосплем“ и ООО „Герефорд“», — говорится в сообщении.
Отмечается, что награды получили и ученые аграрного университета Северного Зауралья. На федеральном уровне отмечена их работа по обеспечению развития скотоводства в Тюменской области, разработку биоресурсного центра животноводства и создание рекомендаций по диагностике и профилактике «гаффской болезни».
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