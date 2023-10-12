Александр Моор готовится к важной командировке в Москву

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Выступление Владимира Путина на пленарной сессии ПМЭФ 2023. Санкт-Петербург, моор александр
Командировка Александра Моора запланирована на 24 ноября Фото:

Депутатов просят перенести запланированное на 24 ноября заседание областной думы в связи с участием губернатора в мероприятии федерального масштаба в Москве. Правительство Тюменской области направило в областную думу письмо (документ имеется в распоряжении редакции URA.RU).

«В связи с запланированным участием губернатора Тюменской области в мероприятиях федерального уровня в г. Москве 24 ноября просим рассмотреть возможность переноса запланированных на 23 и 24 ноября заседаний Тюменской областной думы», — говорится в документе правительства области.

На эти даты были запланированы традиционные заседания областной думы, на которых депутаты заслушивают послание губернатора. Также на двух заседаниях депутаты обсуждают и принимают бюджет региона на трехлетний период.

Представители правительства Тюменской области планируют принять участие в выставке достижений регионов «Россия» и масштабном форуме городов на ВДНХ в Москве. На выставке ожидается выступление президента РФ Владимира Путина, в котором он может анонсировать свое участие в президентской избирательной кампании 2024 года.

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Депутатов просят перенести запланированное на 24 ноября заседание областной думы в связи с участием губернатора в мероприятии федерального масштаба в Москве. Правительство Тюменской области направило в областную думу письмо (документ имеется в распоряжении редакции URA.RU). «В связи с запланированным участием губернатора Тюменской области в мероприятиях федерального уровня в г. Москве 24 ноября просим рассмотреть возможность переноса запланированных на 23 и 24 ноября заседаний Тюменской областной думы», — говорится в документе правительства области. На эти даты были запланированы традиционные заседания областной думы, на которых депутаты заслушивают послание губернатора. Также на двух заседаниях депутаты обсуждают и принимают бюджет региона на трехлетний период. Представители правительства Тюменской области планируют принять участие в выставке достижений регионов «Россия» и масштабном форуме городов на ВДНХ в Москве. На выставке ожидается выступление президента РФ Владимира Путина, в котором он может анонсировать свое участие в президентской избирательной кампании 2024 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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