Александр Моор готовится к важной командировке в Москву

Командировка Александра Моора запланирована на 24 ноября Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Депутатов просят перенести запланированное на 24 ноября заседание областной думы в связи с участием губернатора в мероприятии федерального масштаба в Москве. Правительство Тюменской области направило в областную думу письмо (документ имеется в распоряжении редакции URA.RU).

«В связи с запланированным участием губернатора Тюменской области в мероприятиях федерального уровня в г. Москве 24 ноября просим рассмотреть возможность переноса запланированных на 23 и 24 ноября заседаний Тюменской областной думы», — говорится в документе правительства области.

На эти даты были запланированы традиционные заседания областной думы, на которых депутаты заслушивают послание губернатора. Также на двух заседаниях депутаты обсуждают и принимают бюджет региона на трехлетний период.

Представители правительства Тюменской области планируют принять участие в выставке достижений регионов «Россия» и масштабном форуме городов на ВДНХ в Москве. На выставке ожидается выступление президента РФ Владимира Путина, в котором он может анонсировать свое участие в президентской избирательной кампании 2024 года.