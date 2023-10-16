В центре Тюмени произошла авария, в которой пострадали две женщины и ребенок. Фото

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В Тюмени из-за столкновения машин пострадала 8-летняя девочка Фото:

В Тюмени вечером на улице Республики произошла авария, в которой пострадали две женщины и 8-летняя девочка. Об этом сообщили в УГИБДД региона.

«Из-за несоблюдения расстояния между машинами столкнулись Mercedes и Hyundai. Пострадали две женщины и 8-летняя девочка из автомобиля Hyundai», — сообщили в ведомстве журналисту 72.RU.

По словам представителей УГИБДД, на улице Республики перекрыли две полосы движения. Обстоятельства ДТП сейчас выясняются. Агентство направило запрос в пресс-службу УГИБДД региона. Ответ на него ожидается.

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В Тюмени вечером на улице Республики произошла авария, в которой пострадали две женщины и 8-летняя девочка. Об этом сообщили в УГИБДД региона. «Из-за несоблюдения расстояния между машинами столкнулись Mercedes и Hyundai. Пострадали две женщины и 8-летняя девочка из автомобиля Hyundai», — сообщили в ведомстве журналисту 72.RU. По словам представителей УГИБДД, на улице Республики перекрыли две полосы движения. Обстоятельства ДТП сейчас выясняются. Агентство направило запрос в пресс-службу УГИБДД региона. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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