В Тюмени из-за столкновения машин пострадала 8-летняя девочка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюмени вечером на улице Республики произошла авария, в которой пострадали две женщины и 8-летняя девочка. Об этом сообщили в УГИБДД региона.

«Из-за несоблюдения расстояния между машинами столкнулись Mercedes и Hyundai. Пострадали две женщины и 8-летняя девочка из автомобиля Hyundai», — сообщили в ведомстве журналисту 72.RU.

По словам представителей УГИБДД, на улице Республики перекрыли две полосы движения. Обстоятельства ДТП сейчас выясняются. Агентство направило запрос в пресс-службу УГИБДД региона. Ответ на него ожидается.