В Тюмени из-за столкновения машин пострадала 8-летняя девочка
В Тюмени вечером на улице Республики произошла авария, в которой пострадали две женщины и 8-летняя девочка. Об этом сообщили в УГИБДД региона.
«Из-за несоблюдения расстояния между машинами столкнулись Mercedes и Hyundai. Пострадали две женщины и 8-летняя девочка из автомобиля Hyundai», — сообщили в ведомстве журналисту 72.RU.
По словам представителей УГИБДД, на улице Республики перекрыли две полосы движения. Обстоятельства ДТП сейчас выясняются. Агентство направило запрос в пресс-службу УГИБДД региона. Ответ на него ожидается.
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