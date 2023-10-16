В ЯНАО из-за погодных условий приостановлена работа главной переправы

Временно не работает паромная переправа между Салехардом и Лабытнанги
Паромная переправа между Салехардом и Лабытнанги (ЯНАО) приостановила работу в связи с туманом и низкой видимостью. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожного хозяйства региона.
«Паромная переправа приостановила работу в связи с туманом и низкой видимостью. Наблюдать за работой паромной переправы можно в режиме онлайн», — пишет пресс-служба департамента в telegram-канале.
Обновлено, 07:25:
«Пробный рейс запланирован в 07:30 со стороны Лабытнанги. Будут перевозить только людей», — дополнила пресс-служба
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