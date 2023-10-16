В ЯНАО из-за погодных условий приостановлена работа главной переправы

17 октября 2023 в 07:07 Размер текста - 17 +

Временно не работает паромная переправа между Салехардом и Лабытнанги Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Паромная переправа между Салехардом и Лабытнанги (ЯНАО) приостановила работу в связи с туманом и низкой видимостью. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожного хозяйства региона. «Паромная переправа приостановила работу в связи с туманом и низкой видимостью. Наблюдать за работой паромной переправы можно в режиме онлайн», — пишет пресс-служба департамента в telegram-канале. Обновлено, 07:25: «Пробный рейс запланирован в 07:30 со стороны Лабытнанги. Будут перевозить только людей», — дополнила пресс-служба

Паромная переправа между Салехардом и Лабытнанги (ЯНАО) приостановила работу в связи с туманом и низкой видимостью. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожного хозяйства региона. «Паромная переправа приостановила работу в связи с туманом и низкой видимостью. Наблюдать за работой паромной переправы можно в режиме онлайн», — пишет пресс-служба департамента в telegram-канале. Обновлено, 07:25: «Пробный рейс запланирован в 07:30 со стороны Лабытнанги. Будут перевозить только людей», — дополнила пресс-служба