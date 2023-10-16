16 октября 2023
15 октября 2023
14 октября 2023

В ЯНАО из-за погодных условий приостановлена работа главной переправы

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. ЯНАО, паромная переправа, корчаги
Временно не работает паромная переправа между Салехардом и Лабытнанги Фото:

Паромная переправа между Салехардом и Лабытнанги (ЯНАО) приостановила работу в связи с туманом и низкой видимостью. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожного хозяйства региона.

«Паромная переправа приостановила работу в связи с туманом и низкой видимостью. Наблюдать за работой паромной переправы можно в режиме онлайн», — пишет пресс-служба департамента в telegram-канале.

Обновлено, 07:25:

«Пробный рейс запланирован в 07:30 со стороны Лабытнанги. Будут перевозить только людей», — дополнила пресс-служба

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Паромная переправа между Салехардом и Лабытнанги (ЯНАО) приостановила работу в связи с туманом и низкой видимостью. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожного хозяйства региона. «Паромная переправа приостановила работу в связи с туманом и низкой видимостью. Наблюдать за работой паромной переправы можно в режиме онлайн», — пишет пресс-служба департамента в telegram-канале. Обновлено, 07:25: «Пробный рейс запланирован в 07:30 со стороны Лабытнанги. Будут перевозить только людей», — дополнила пресс-служба
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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