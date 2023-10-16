16 октября 2023

Тюменцы сбывают евро и доллары с рук

© Служба новостей «URA.RU»
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Валюта. Екатеринбург, евро, курс валют, курс валюты, доллары, сто долларов, франклин на купюре
Тюменцы предлагают купить доллары по 95 рублей за единицу, а евро по 100 Фото:

Жители Тюмени начали продавать и покупать доллары и евро по собственному курсу в закрытых чатах. Объявления с предложениями купить валюту появились в одном из telegram-каналов.

«Куплю „баксики“. Курс обсудим», — написал один из пользователь в закрытом канале.

Тюменцы предлагают купить доллары по 95 рублей за единицу, а евро по 100. Однако некоторые готовы обсудить лично с продавцами «собственный курс». С начала октября появилось шесть подобных объявлений. На момент публикации новости по курсу Центробанка РФ один доллар составляет 97 рублей, евро — 102 рубля. Комментарии от правоохранительных органов ожидаются.

Ранее URA.RU писало, что возле тюменских рынков и ТЦ появились валютчики из 90-х. Жителям предлагают купить доллары и евро с рук по «выгодному курсу».

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Жители Тюмени начали продавать и покупать доллары и евро по собственному курсу в закрытых чатах. Объявления с предложениями купить валюту появились в одном из telegram-каналов. «Куплю „баксики“. Курс обсудим», — написал один из пользователь в закрытом канале. Тюменцы предлагают купить доллары по 95 рублей за единицу, а евро по 100. Однако некоторые готовы обсудить лично с продавцами «собственный курс». С начала октября появилось шесть подобных объявлений. На момент публикации новости по курсу Центробанка РФ один доллар составляет 97 рублей, евро — 102 рубля. Комментарии от правоохранительных органов ожидаются. Ранее URA.RU писало, что возле тюменских рынков и ТЦ появились валютчики из 90-х. Жителям предлагают купить доллары и евро с рук по «выгодному курсу».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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