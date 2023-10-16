Тюменцы сбывают евро и доллары с рук

Жители Тюмени начали продавать и покупать доллары и евро по собственному курсу в закрытых чатах. Объявления с предложениями купить валюту появились в одном из telegram-каналов.
«Куплю „баксики“. Курс обсудим», — написал один из пользователь в закрытом канале.
Тюменцы предлагают купить доллары по 95 рублей за единицу, а евро по 100. Однако некоторые готовы обсудить лично с продавцами «собственный курс». С начала октября появилось шесть подобных объявлений. На момент публикации новости по курсу Центробанка РФ один доллар составляет 97 рублей, евро — 102 рубля. Комментарии от правоохранительных органов ожидаются.
Ранее URA.RU писало, что возле тюменских рынков и ТЦ появились валютчики из 90-х. Жителям предлагают купить доллары и евро с рук по «выгодному курсу».
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