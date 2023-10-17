Жители поселка в ЯНАО не могут попасть на прием к психиатру

Пациенты из поселка Уренгой остались без помощи профильного специалиста

18 октября 2023 в 17:15 Размер текста - 17 +

Жители поселка Уренгой обеспокоены отсутствием врача психиатра Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В поселке Уренгой (ЯНАО) отсутствует психиатр-нарколог. Специалиста перевели в больницу города Тарко-Сале, оставив жителей без врача. Обеспокоенная жительница поселка обратилась за помощью к губернатору Дмитрию Артюхову под постом в его telegram-канале. «Дмитрий Андреевич, обратите внимание на ситуацию с психиатром в пгт Уренгой. Я уже четыре месяца не могу достучаться ни до кого. Психиатра нашего забрали в Тарко-Сале, мы даже не успели на прием сходить, чтобы получить нужную терапию и обновить рецепты на препараты», — написала женщина. Жительница Уренгоя рассказала корреспонденту URA.RU, что местного врача-психиатра часто отправляют в длительные командировки. Из-за этого пациенты поликлиники не могут попасть к специалисту на прием. Единственный выход — это провести онлайн-консультацию. «В командировку его забирают уже в три или четыре раз за последние полгода. То есть с мая месяца по октябрь мы видели психиатра неделю от силы, в остальное время приходится проводить приемы в режиме онлайн, потому что в Тарко-Сале съездить не каждый может», — поделилась она. Окружной департамент здравоохранения прокомментировал сложившуюся ситуацию, заверив, что специалист вернется в больницу поселка через две недели. «Врач психиатр-нарколог Иван Константинович Некрасов продолжает работу в Уренгойской участковой больнице. Сейчас он временно переведен для работы в общепсихиатрическое отделение ТЦРБ на время отпуска заведующего отделением», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало о жалобах жителей Надыма (ЯНАО) на работу местной больницы. Ямальцы указывали на отсутствие специалистов и халатное отношение к пациентам. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В поселке Уренгой (ЯНАО) отсутствует психиатр-нарколог. Специалиста перевели в больницу города Тарко-Сале, оставив жителей без врача. Обеспокоенная жительница поселка обратилась за помощью к губернатору Дмитрию Артюхову под постом в его telegram-канале. «Дмитрий Андреевич, обратите внимание на ситуацию с психиатром в пгт Уренгой. Я уже четыре месяца не могу достучаться ни до кого. Психиатра нашего забрали в Тарко-Сале, мы даже не успели на прием сходить, чтобы получить нужную терапию и обновить рецепты на препараты», — написала женщина. Жительница Уренгоя рассказала корреспонденту URA.RU, что местного врача-психиатра часто отправляют в длительные командировки. Из-за этого пациенты поликлиники не могут попасть к специалисту на прием. Единственный выход — это провести онлайн-консультацию. «В командировку его забирают уже в три или четыре раз за последние полгода. То есть с мая месяца по октябрь мы видели психиатра неделю от силы, в остальное время приходится проводить приемы в режиме онлайн, потому что в Тарко-Сале съездить не каждый может», — поделилась она. Окружной департамент здравоохранения прокомментировал сложившуюся ситуацию, заверив, что специалист вернется в больницу поселка через две недели. «Врач психиатр-нарколог Иван Константинович Некрасов продолжает работу в Уренгойской участковой больнице. Сейчас он временно переведен для работы в общепсихиатрическое отделение ТЦРБ на время отпуска заведующего отделением», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало о жалобах жителей Надыма (ЯНАО) на работу местной больницы. Ямальцы указывали на отсутствие специалистов и халатное отношение к пациентам.