Оружие обанкротившегося свердловского депутата Язева продали за 1 млн рублей

30 октября 2023 в 15:30 Размер текста - 17 +

Оружие экс-депутата ГД Валерия Язева не в первый раз пытаются продать с торгов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Оружие экс-депутата Госдумы РФ от Свердловской области и основателя корпорации Валерия Язева продали с торгов. Всего — пять позиций, в частности, ружья Benelli Raffaelo и карабины Beretta. Общая сумма выручки составила чуть больше миллиона рублей. Информация об этом опубликована на «Федресурсе». Всего на торги выставляли девять позиций, но на пистолет Streamer, карабин Blaser, ружье Beretta и пистолет ПБ-4-2 «Оса» желающих купить не нашлось. С аукциона были проданы ружье Benelli Raffaelo Delux за 155,7 тысяч рублей, карабин Blaser R93 за 447,7 тысяч, ружье Benelli Super Vinci Optifade за 161,2 тысячи рублей, карабин Anschut за 85,5 тысяч и карабин Beretta CX4 Storm за 175,5 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что предприятия Валерия Язева имели прибыль, пока он являлся депутатом Госдумы пять созывов подряд. Уже после сложения депутатских полномочий в 2018 году «Совкомбанк» подал иск о банкротстве парламентария. Общая сумма задолженности перед кредиторами составляла более 1,6 млрд рублей. В августе 2020 года Язева признали банкротом. Сейчас Язев является президент ассоциации «Горнопромышленники России» и председатель Российского национального комитета Мирового нефтяного совета.

Оружие экс-депутата Госдумы РФ от Свердловской области и основателя корпорации Валерия Язева продали с торгов. Всего — пять позиций, в частности, ружья Benelli Raffaelo и карабины Beretta. Общая сумма выручки составила чуть больше миллиона рублей. Информация об этом опубликована на «Федресурсе». Всего на торги выставляли девять позиций, но на пистолет Streamer, карабин Blaser, ружье Beretta и пистолет ПБ-4-2 «Оса» желающих купить не нашлось. С аукциона были проданы ружье Benelli Raffaelo Delux за 155,7 тысяч рублей, карабин Blaser R93 за 447,7 тысяч, ружье Benelli Super Vinci Optifade за 161,2 тысячи рублей, карабин Anschut за 85,5 тысяч и карабин Beretta CX4 Storm за 175,5 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что предприятия Валерия Язева имели прибыль, пока он являлся депутатом Госдумы пять созывов подряд. Уже после сложения депутатских полномочий в 2018 году «Совкомбанк» подал иск о банкротстве парламентария. Общая сумма задолженности перед кредиторами составляла более 1,6 млрд рублей. В августе 2020 года Язева признали банкротом. Сейчас Язев является президент ассоциации «Горнопромышленники России» и председатель Российского национального комитета Мирового нефтяного совета.