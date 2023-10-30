Мобильные операторы собирают данные о местонахождении тюменцев

31 октября 2023 в 07:41 Размер текста - 17 +

Подтвердить персональные данные можно в салонах связи, через мобильные приложения операторов либо портал «Госуслуги» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Операторы мобильной связи под угрозой блокировки номеров заставляют абонентов из Тюменской области предоставлять им данные о смене Ф.И.О., месте жительства и т. д. Об этом URA.RU сообщили жители города, получившие соответствующие запросы. По их словам, компании делают это для того, чтобы удостовериться, что номером телефона пользуется именно тот человек, на которого он оформлен. «Мне пришло смс-сообщение, в котором было указано, что я должна подтвердить, что являюсь владельцем сим-карты, иначе номер заблокируют. Но дело в том, что ее мне подарили еще в начале 2000-х годов вместе с первым мобильным телефоном. Симка оформлена на какого-то другого человека, с которым я даже не знакома. Я очень испугалась, потому что решила, что сим-карту заблокируют, но все-таки обратилась в офис компании. Там мне сказали, что сейчас идет сбор актуальных персональных данных абонентов Тюменской области. А еще пообещали помочь с переоформлением номера на мое имя», — сообщила URA.RU одна из жительниц Тюмени. Операторы мобильной связи подтвердили, что действительно запрашивают персональные данные абонентов. «Мобильные операторы действительно просят у клиентов уточнить данные. Необходимость сообщать изменения Ф.И.О. и места жительства прописана для абонента в правилах оказания услуг связи. Кроме того, таковы требования „закона Матвиенко“, который вступил в силу еще в 2018 году. Они предусматривают, что оператор обязан проверить достоверность данных, а абонент — подтвердить их в течение 15 дней», — сообщили URA.RU в пресс-службе компании Tele2. «Мы информируем клиентов о необходимости актуализировать свои данные, чтобы избежать отключения услуг. В соответствии с законом „О связи“ оператор не может предоставлять услуги абонентам с неподтвержденными персональными данными. Информирование абонентов ведется постоянно с 1 июня 2018 года. Если данные клиента длительное время не актуализировались либо не прошли проверку в государственных системах, то оператор уведомляет клиента о необходимости обновить их. Если данные клиента корректны, то информирование не поступает», — рассказали агентству в компании Мегафон. В адрес других крупнейших российских операторов мобильной связи направлены письменные запросы. Ответы на них ожидаются. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Операторы мобильной связи под угрозой блокировки номеров заставляют абонентов из Тюменской области предоставлять им данные о смене Ф.И.О., месте жительства и т. д. Об этом URA.RU сообщили жители города, получившие соответствующие запросы. По их словам, компании делают это для того, чтобы удостовериться, что номером телефона пользуется именно тот человек, на которого он оформлен. «Мне пришло смс-сообщение, в котором было указано, что я должна подтвердить, что являюсь владельцем сим-карты, иначе номер заблокируют. Но дело в том, что ее мне подарили еще в начале 2000-х годов вместе с первым мобильным телефоном. Симка оформлена на какого-то другого человека, с которым я даже не знакома. Я очень испугалась, потому что решила, что сим-карту заблокируют, но все-таки обратилась в офис компании. Там мне сказали, что сейчас идет сбор актуальных персональных данных абонентов Тюменской области. А еще пообещали помочь с переоформлением номера на мое имя», — сообщила URA.RU одна из жительниц Тюмени. Операторы мобильной связи подтвердили, что действительно запрашивают персональные данные абонентов. «Мобильные операторы действительно просят у клиентов уточнить данные. Необходимость сообщать изменения Ф.И.О. и места жительства прописана для абонента в правилах оказания услуг связи. Кроме того, таковы требования „закона Матвиенко“, который вступил в силу еще в 2018 году. Они предусматривают, что оператор обязан проверить достоверность данных, а абонент — подтвердить их в течение 15 дней», — сообщили URA.RU в пресс-службе компании Tele2. «Мы информируем клиентов о необходимости актуализировать свои данные, чтобы избежать отключения услуг. В соответствии с законом „О связи“ оператор не может предоставлять услуги абонентам с неподтвержденными персональными данными. Информирование абонентов ведется постоянно с 1 июня 2018 года. Если данные клиента длительное время не актуализировались либо не прошли проверку в государственных системах, то оператор уведомляет клиента о необходимости обновить их. Если данные клиента корректны, то информирование не поступает», — рассказали агентству в компании Мегафон. В адрес других крупнейших российских операторов мобильной связи направлены письменные запросы. Ответы на них ожидаются.