В Тюмени повысится стоимость частных детских садов

Подорожание в частных детских центрах начнется с января следующего года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени с января будущего года повысится стоимость на пребывание в частных детских садах. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали представители сразу нескольких учреждений.

«В январе у нас ожидается повышение цен. Увеличение стоимости за пребывание в саду проходит ежегодно. Ориентировочно на 1500 — 2000 рублей. Это связано и с поднятием аренды для нас», — рассказали сотрудники сети частных детских садов в Тюмени.

В федеральной сети частных детских садов Sun School, присутствующей на территории Тюмени, также подтвердили информацию о повышении стоимости за пребывание ребенка. Там увеличение цены произошло еще в начале учебного года и составило 10%.

В сети развивающих центров «Город детства» сообщили, что с нового года также ожидают подъем цен на абонементы. Повышение составит, по сообщениям сотрудников, не более 10%.

В среднем по Тюмени пребывание ребенка в частном детском центре обходится родителям в 17 — 20 тысяч рублей. Абонементы на посещение приобретаются как за полный день, так и в группы кратковременного пребывания.

Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области вырастет плата за пребывание в государственных и муниципальных детских садах. В столице региона рост составит, в среднем, 22,5%.