«Коммерсант»: чиновника Минобороны арестовали за махинации с лесом для СВО

02 ноября 2023 в 07:33 Размер текста - 17 +

Компания Левченко поставила в зону СВО пиломатериалы по ценам выше рынка Фото: Екатерина Сычкова новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Замдиректора департамента военного имущества Минобороны РФ Владимир Шишов арестован по делу о махинациях с поставками пиломатериалов для российских войск в Донбасс. Об этом пишет газета «Коммерсант». «В махинациях уличили Шишова, который курирует в ведомстве часть контрактов, заключаемых для нужд СВО, а также гендиректора ООО „ИФК РНГС Капитал“ Дмитрия Левченко. <…> Обвиняемыми по делу проходят арестованные Басманным судом», — говорится в материале газеты . Отмечается, что ООО «ИФК РНГС Капитал» заключило с российским военным ведомством контракты на сумму более одного миллиарда рублей на поставку пиломатериалов в зону СВО. Они использовались для строительства окопов, фортификационных сооружений и блиндажей в зоне спецоперации. По данным газеты, ООО «ИФК РНГС Капитал» выиграло тендер на поставки в 2022 году. Пиломатериалы были доставлены в срок. Однако компания Левченко отправила их Минобороны по завышенным ценам. «Коммерсант» уточняет, что сумма ущерба составила около 27 миллионов рублей. Шишов был арестован, потому что он курирует в ведомстве часть контрактов, заключаемых для нужд спецоперации. Следствие не исключает, что в 2022 году Левченко и Шишов сговорились, чтобы присвоить бюджетные деньги. Следователи заинтересовались компанией, ведь с момента ее основания и до 2021 года она не получала дохода. Однако в 2022 году официальных отчетах фигурирует прибыль в сумме более 312 миллиона рублей. Шишов и Левченко не признают свою вину. Басманный суд отправил их в СИЗО, адвокаты обоих фигурантов уже обжаловали это решение. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Замдиректора департамента военного имущества Минобороны РФ Владимир Шишов арестован по делу о махинациях с поставками пиломатериалов для российских войск в Донбасс. Об этом пишет газета «Коммерсант». «В махинациях уличили Шишова, который курирует в ведомстве часть контрактов, заключаемых для нужд СВО, а также гендиректора ООО „ИФК РНГС Капитал“ Дмитрия Левченко. <…> Обвиняемыми по делу проходят арестованные Басманным судом», — говорится в материале газеты. Отмечается, что ООО «ИФК РНГС Капитал» заключило с российским военным ведомством контракты на сумму более одного миллиарда рублей на поставку пиломатериалов в зону СВО. Они использовались для строительства окопов, фортификационных сооружений и блиндажей в зоне спецоперации. По данным газеты, ООО «ИФК РНГС Капитал» выиграло тендер на поставки в 2022 году. Пиломатериалы были доставлены в срок. Однако компания Левченко отправила их Минобороны по завышенным ценам. «Коммерсант» уточняет, что сумма ущерба составила около 27 миллионов рублей. Шишов был арестован, потому что он курирует в ведомстве часть контрактов, заключаемых для нужд спецоперации. Следствие не исключает, что в 2022 году Левченко и Шишов сговорились, чтобы присвоить бюджетные деньги. Следователи заинтересовались компанией, ведь с момента ее основания и до 2021 года она не получала дохода. Однако в 2022 году официальных отчетах фигурирует прибыль в сумме более 312 миллиона рублей. Шишов и Левченко не признают свою вину. Басманный суд отправил их в СИЗО, адвокаты обоих фигурантов уже обжаловали это решение.