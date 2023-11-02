«Коммерсант»: чиновника Минобороны арестовали за махинации с лесом для СВО

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Визит вице-премьера Татарстана Шайхразиева Василя в село Юлдус. Курган, стройматерилы, пиломатериалы
Компания Левченко поставила в зону СВО пиломатериалы по ценам выше рынка Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Замдиректора департамента военного имущества Минобороны РФ Владимир Шишов арестован по делу о махинациях с поставками пиломатериалов для российских войск в Донбасс. Об этом пишет газета «Коммерсант».

«В махинациях уличили Шишова, который курирует в ведомстве часть контрактов, заключаемых для нужд СВО, а также гендиректора ООО „ИФК РНГС Капитал“ Дмитрия Левченко. <…> Обвиняемыми по делу проходят арестованные Басманным судом», — говорится в материале газеты. Отмечается, что ООО «ИФК РНГС Капитал» заключило с российским военным ведомством контракты на сумму более одного миллиарда рублей на поставку пиломатериалов в зону СВО. Они использовались для строительства окопов, фортификационных сооружений и блиндажей в зоне спецоперации.

По данным газеты, ООО «ИФК РНГС Капитал» выиграло тендер на поставки в 2022 году. Пиломатериалы были доставлены в срок. Однако компания Левченко отправила их Минобороны по завышенным ценам. «Коммерсант» уточняет, что сумма ущерба составила около 27 миллионов рублей. Шишов был арестован, потому что он курирует в ведомстве часть контрактов, заключаемых для нужд спецоперации.

Следствие не исключает, что в 2022 году Левченко и Шишов сговорились, чтобы присвоить бюджетные деньги. Следователи заинтересовались компанией, ведь с момента ее основания и до 2021 года она не получала дохода. Однако в 2022 году официальных отчетах фигурирует прибыль в сумме более 312 миллиона рублей.

Шишов и Левченко не признают свою вину. Басманный суд отправил их в СИЗО, адвокаты обоих фигурантов уже обжаловали это решение.

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Замдиректора департамента военного имущества Минобороны РФ Владимир Шишов арестован по делу о махинациях с поставками пиломатериалов для российских войск в Донбасс. Об этом пишет газета «Коммерсант». «В махинациях уличили Шишова, который курирует в ведомстве часть контрактов, заключаемых для нужд СВО, а также гендиректора ООО „ИФК РНГС Капитал“ Дмитрия Левченко. <…> Обвиняемыми по делу проходят арестованные Басманным судом», — говорится в материале газеты. Отмечается, что ООО «ИФК РНГС Капитал» заключило с российским военным ведомством контракты на сумму более одного миллиарда рублей на поставку пиломатериалов в зону СВО. Они использовались для строительства окопов, фортификационных сооружений и блиндажей в зоне спецоперации. По данным газеты, ООО «ИФК РНГС Капитал» выиграло тендер на поставки в 2022 году. Пиломатериалы были доставлены в срок. Однако компания Левченко отправила их Минобороны по завышенным ценам. «Коммерсант» уточняет, что сумма ущерба составила около 27 миллионов рублей. Шишов был арестован, потому что он курирует в ведомстве часть контрактов, заключаемых для нужд спецоперации. Следствие не исключает, что в 2022 году Левченко и Шишов сговорились, чтобы присвоить бюджетные деньги. Следователи заинтересовались компанией, ведь с момента ее основания и до 2021 года она не получала дохода. Однако в 2022 году официальных отчетах фигурирует прибыль в сумме более 312 миллиона рублей. Шишов и Левченко не признают свою вину. Басманный суд отправил их в СИЗО, адвокаты обоих фигурантов уже обжаловали это решение.
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