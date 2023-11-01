01 ноября 2023

Фура перекрыла проезд по «трассе смерти» из Тюмени в ХМАО

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Клипарт. Пермь, автомобильная авария, фура, тягач, грузовик, дтп
Большегруз достают из кювета, из-за чего пришлось перекрыть движение (архивное фото) Фото:

На 370-км федеральной трассы Р-404 из Тюмени в ХМАО ограничен проезд из-за фуры, улетевшей в кювет. Об этом сообщает УГИБДД по Тюменской области.

«Из-за ликвидации последствий ДТП ограничено движение транспорта в сторону Тюмени на 370-м километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Уватском районе Тюменской области. Вчера вечером большегруз „МАЗ“ съехал в кювет, 61-летний водитель получил травмы», — сообщили в УГИБДД.

В настоящий момент фуру достают из кювета, из-за чего проезд невозможен. Безопасность на дороге контролируют инспекторы ГИБДД.

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На 370-км федеральной трассы Р-404 из Тюмени в ХМАО ограничен проезд из-за фуры, улетевшей в кювет. Об этом сообщает УГИБДД по Тюменской области. «Из-за ликвидации последствий ДТП ограничено движение транспорта в сторону Тюмени на 370-м километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Уватском районе Тюменской области. Вчера вечером большегруз „МАЗ“ съехал в кювет, 61-летний водитель получил травмы», — сообщили в УГИБДД. В настоящий момент фуру достают из кювета, из-за чего проезд невозможен. Безопасность на дороге контролируют инспекторы ГИБДД.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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