Фура перекрыла проезд по «трассе смерти» из Тюмени в ХМАО

Большегруз достают из кювета, из-за чего пришлось перекрыть движение (архивное фото)
На 370-км федеральной трассы Р-404 из Тюмени в ХМАО ограничен проезд из-за фуры, улетевшей в кювет. Об этом сообщает УГИБДД по Тюменской области.
«Из-за ликвидации последствий ДТП ограничено движение транспорта в сторону Тюмени на 370-м километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Уватском районе Тюменской области. Вчера вечером большегруз „МАЗ“ съехал в кювет, 61-летний водитель получил травмы», — сообщили в УГИБДД.
В настоящий момент фуру достают из кювета, из-за чего проезд невозможен. Безопасность на дороге контролируют инспекторы ГИБДД.
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