Правительство РФ ограничило продажу двух челябинских заводов

03 ноября 2023 в 11:22 Размер текста - 17 +

Челябинским заводам «Ростеха» определили условия продажи Фото: Владимир Андреев © URA.RU Правительство РФ определило условия в случае продажи двух заводов Челябинска. Как следует из подписанного премьер-министром Михаилом Мишустиным постановления, ограничения наложены на предприятия госкорпорации «Ростех». «Дополнить перечень организаций, решения об отчуждении или передаче в доверительное управление госкорпорации „Ростех“ которых третьим лицам принимаются наблюдательным советом корпорации по согласованию с правительством РФ. Председатель правительства Михаил Мишустин», — отмечено в документе. Первоначальный перечень из 30 предприятий пополнился 11 заводами. В их числе челябинские НПО «Электромашина» и СКБ «Турбина». Также в списке компании Москвы и Московской области, Казани, Тамбова, Санкт-Петербурга и других городов. Ранее заводов Челябинской области в перечне не было. Согласование правительства требуется, если предприятие отчуждается в пользу лиц, не связанных с «Ростехом». Ограничения накладываются на головные компании холдингов, а также на те, чья выручка за год превысила 15 млрд рублей и предприятия определенных видов деятельности.

Правительство РФ определило условия в случае продажи двух заводов Челябинска. Как следует из подписанного премьер-министром Михаилом Мишустиным постановления, ограничения наложены на предприятия госкорпорации «Ростех». «Дополнить перечень организаций, решения об отчуждении или передаче в доверительное управление госкорпорации „Ростех“ которых третьим лицам принимаются наблюдательным советом корпорации по согласованию с правительством РФ. Председатель правительства Михаил Мишустин», — отмечено в документе. Первоначальный перечень из 30 предприятий пополнился 11 заводами. В их числе челябинские НПО «Электромашина» и СКБ «Турбина». Также в списке компании Москвы и Московской области, Казани, Тамбова, Санкт-Петербурга и других городов. Ранее заводов Челябинской области в перечне не было. Согласование правительства требуется, если предприятие отчуждается в пользу лиц, не связанных с «Ростехом». Ограничения накладываются на головные компании холдингов, а также на те, чья выручка за год превысила 15 млрд рублей и предприятия определенных видов деятельности.