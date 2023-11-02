02 ноября 2023

Правительство РФ ограничило продажу двух челябинских заводов

© Служба новостей «URA.RU»
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ПМЭФ-2021, третий день. Санкт-Петербург, ростех
Челябинским заводам «Ростеха» определили условия продажи Фото:

Правительство РФ определило условия в случае продажи двух заводов Челябинска. Как следует из подписанного премьер-министром Михаилом Мишустиным постановления, ограничения наложены на предприятия госкорпорации «Ростех».

«Дополнить перечень организаций, решения об отчуждении или передаче в доверительное управление госкорпорации „Ростех“ которых третьим лицам принимаются наблюдательным советом корпорации по согласованию с правительством РФ. Председатель правительства Михаил Мишустин», — отмечено в документе.

Первоначальный перечень из 30 предприятий пополнился 11 заводами. В их числе челябинские НПО «Электромашина» и СКБ «Турбина». Также в списке компании Москвы и Московской области, Казани, Тамбова, Санкт-Петербурга и других городов. Ранее заводов Челябинской области в перечне не было.

Согласование правительства требуется, если предприятие отчуждается в пользу лиц, не связанных с «Ростехом». Ограничения накладываются на головные компании холдингов, а также на те, чья выручка за год превысила 15 млрд рублей и предприятия определенных видов деятельности.

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Правительство РФ определило условия в случае продажи двух заводов Челябинска. Как следует из подписанного премьер-министром Михаилом Мишустиным постановления, ограничения наложены на предприятия госкорпорации «Ростех». «Дополнить перечень организаций, решения об отчуждении или передаче в доверительное управление госкорпорации „Ростех“ которых третьим лицам принимаются наблюдательным советом корпорации по согласованию с правительством РФ. Председатель правительства Михаил Мишустин», — отмечено в документе. Первоначальный перечень из 30 предприятий пополнился 11 заводами. В их числе челябинские НПО «Электромашина» и СКБ «Турбина». Также в списке компании Москвы и Московской области, Казани, Тамбова, Санкт-Петербурга и других городов. Ранее заводов Челябинской области в перечне не было. Согласование правительства требуется, если предприятие отчуждается в пользу лиц, не связанных с «Ростехом». Ограничения накладываются на головные компании холдингов, а также на те, чья выручка за год превысила 15 млрд рублей и предприятия определенных видов деятельности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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