«Король пятака»: что известно о новом капитане ХК «Трактор» Кадейкине

Новым капитаном челябинского ХК «Трактор» стал Александр Кадейкин. Летом 2024 года он пришел в команду из СКА (Санкт-Петербург) и сразу влюбил в себя фанатов. Что известно о габаритном центрфорварде — в материале URA.RU.
Первые шаги в хоккее
Кадейкин родился 4 октября 1993 года в Электростали. Там и начал играть: первой командой стал местный «Кристал». В сезоне 2008/2009 хоккеист выступал во Второй российской лиге (4-й дивизион) за дубль «Кристалла».
Молодежка
В 2010 году Кадейкина задрафтовал мытищинский «Атлант». Проверить форварда решили в МХЛ. За «Мытищинских атлантов» хоккеист провел 164 матча, забросил 58 шайб и сделал 105 голевых передач. Так что вызов в первую команду не стал удивлением.
Вызов в КХЛ
Первый матч в КХЛ Кадейкин провел за ХК «Атлант» в 15 февраля 2013 года. Но результативное действие пришлось ждать более полугода. К концу сезона на счету форварда было 8 заброшенных шайб и 15 голевых передач.
Отказ от НХЛ
На драфте НХЛ 2014 года Кадейкин был выбран «Детройт Ред Уингз» под общим 201-м номером. Но он решил продолжить карьеру в КХЛ.
Переезды-переезды
В составе «Атланта» Кадейкин находился до сезона 2014/2015 года. По ходу «регулярки» его обменяли в СКА. Спустя полтора сезона форварда забрал к себе ярославский «Локомотив». После были несколько сезонов в уфимском «Салавате Юлаеве» и возвращение на берега Невы.
Здравствуй, Челябинск!
Летом 2024 года Кадейкин присоединился к челябинскому ХК «Трактор». Его стиль игры полюбился болельщикам: габаритный форвард буквально царствовал на пятаке противника. Умение подстроиться под шайбу, подправить снаряд в ворота, закрыть вратаря соперника — одни из ключевых навыков Кадейкина. В новом сезоне от него ждут результативных действий на чужом пятаке.
Справка:
Александр Кадейкин
Нападающий
Рост: 196 см
Вес: 99 кг
Хват: Левый
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!