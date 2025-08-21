«Король пятака»: что известно о новом капитане ХК «Трактор» Кадейкине

Новым капитаном ХК «Трактор» стал Александр Кадейкин
От Александра Кадейкина ждут результативной игры на чужом пятаке
От Александра Кадейкина ждут результативной игры на чужом пятаке

Новым капитаном челябинского ХК «Трактор» стал Александр Кадейкин. Летом 2024 года он пришел в команду из СКА (Санкт-Петербург) и сразу влюбил в себя фанатов. Что известно о габаритном центрфорварде — в материале URA.RU.

Первые шаги в хоккее

Кадейкин родился 4 октября 1993 года в Электростали. Там и начал играть: первой командой стал местный «Кристал». В сезоне 2008/2009 хоккеист выступал во Второй российской лиге (4-й дивизион) за дубль «Кристалла».

Молодежка

В 2010 году Кадейкина задрафтовал мытищинский «Атлант». Проверить форварда решили в МХЛ. За  «Мытищинских атлантов» хоккеист провел 164 матча, забросил 58 шайб и сделал 105 голевых передач. Так что вызов в первую команду не стал удивлением.

Вызов в КХЛ

Первый матч в КХЛ Кадейкин провел за ХК «Атлант» в 15 февраля 2013 года. Но результативное действие пришлось ждать более полугода. К концу сезона на счету форварда было 8 заброшенных шайб и 15 голевых передач.

Отказ от НХЛ

На драфте НХЛ 2014 года Кадейкин был выбран «Детройт Ред Уингз» под общим 201-м номером. Но он решил продолжить карьеру в КХЛ.

Переезды-переезды

В составе «Атланта» Кадейкин находился до сезона 2014/2015 года. По ходу «регулярки» его обменяли в СКА. Спустя полтора сезона форварда забрал к себе ярославский «Локомотив». После были несколько сезонов в уфимском «Салавате Юлаеве» и возвращение на берега Невы.

Здравствуй, Челябинск!

Летом 2024 года Кадейкин присоединился к челябинскому ХК «Трактор». Его стиль игры полюбился болельщикам: габаритный форвард буквально царствовал на пятаке противника. Умение подстроиться под шайбу, подправить снаряд в ворота, закрыть вратаря соперника — одни из ключевых навыков Кадейкина. В новом сезоне от него ждут результативных действий на чужом пятаке. 

Справка:

Александр Кадейкин

Нападающий

Рост: 196 см

Вес: 99 кг

Хват: Левый

