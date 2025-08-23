В Южноуральске пропала вода из-за остановки насосов

У жителей Южноуральска Челябинской области в воскресенье пропала вода. Горожане пишут гневные посты в соцсетях, а в мэрии заявляют, что коммунальный коллапс случился из-за остановки насосов.
«Сегодня в 4:30 на водоподъёмной станции произошел скачок напряжения, из-за чего остановились насосы. В результате подача воды по городу была временно приостановлена», — заявили в администрации Южноуральска.
Жители жалуются, что как сети перешли в водоканал, то начали возникать проблемы с водоснабжением. Что вообще происходит, воды нет с пяти утра — негодуют жители в группе «Подслушано Южноуральск» в «ВКонтакте».
В мэрии заявляют, что работа насосов на данный момент восстановлена, идет подача воды в систему. Вода появится во всех домах.
