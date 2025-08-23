23 августа 2025

В Южноуральске пропала вода из-за остановки насосов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В мэрии Южноуральска заявляют, что устранили аварию на водоводе
В мэрии Южноуральска заявляют, что устранили аварию на водоводе Фото:

У жителей Южноуральска Челябинской области в воскресенье пропала вода. Горожане пишут гневные посты в соцсетях, а в мэрии заявляют, что коммунальный коллапс случился из-за остановки насосов. 

«Сегодня в 4:30 на водоподъёмной станции произошел скачок напряжения, из-за чего остановились насосы. В результате подача воды по городу была временно приостановлена», — заявили в администрации Южноуральска.

Жители жалуются, что как сети перешли в водоканал, то начали возникать проблемы с водоснабжением. Что вообще происходит, воды нет с пяти утра — негодуют жители в группе «Подслушано Южноуральск» в «ВКонтакте».

В мэрии заявляют, что работа насосов на данный момент восстановлена, идет подача воды в систему. Вода появится во всех домах.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
У жителей Южноуральска Челябинской области в воскресенье пропала вода. Горожане пишут гневные посты в соцсетях, а в мэрии заявляют, что коммунальный коллапс случился из-за остановки насосов.  «Сегодня в 4:30 на водоподъёмной станции произошел скачок напряжения, из-за чего остановились насосы. В результате подача воды по городу была временно приостановлена», — заявили в администрации Южноуральска. Жители жалуются, что как сети перешли в водоканал, то начали возникать проблемы с водоснабжением. Что вообще происходит, воды нет с пяти утра — негодуют жители в группе «Подслушано Южноуральск» в «ВКонтакте». В мэрии заявляют, что работа насосов на данный момент восстановлена, идет подача воды в систему. Вода появится во всех домах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...