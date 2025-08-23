23 августа 2025

Глава Челябинска вместе с жителями пробежал 10-километровый марафон. Видео

Алексей Лошкин побежал 10-километровую дистанцию
Алексей Лошкин побежал 10-километровую дистанцию Фото:

Глава Челябинска Алексей Лошкин присоединился к участникам городского марафона и пробежал 10-километровую дистанцию. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.  

«После официального открытия марафона мэр Челябинска вышел на старт вместе с сотнями спортсменов и любителей. Алексей Лошкин бежал дистанцию в футболке, на которой был написан №74», — передает корреспондент URA.RU.

Первые забеги марафонцев на 42 и 21 километр стартовали утром, а 10-километровая дистанция началась в 10 часов. Дистанция в 5 километров стала самой многочисленной. Марафон в Челябинске проводится ежегодно и считается одним из крупнейших спортивных событий региона. В этом году количество зарегистрированных участников стало рекордным, отметили организаторы.

Спорт для мэра Челябинска составляет важную часть жизни. Ранее Лошкин в соцсетях выложил видео своей пробежки в городском бору и призвал горожан заниматься бегом.

