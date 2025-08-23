Глава Челябинска Алексей Лошкин присоединился к участникам городского марафона и пробежал 10-километровую дистанцию. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.
«После официального открытия марафона мэр Челябинска вышел на старт вместе с сотнями спортсменов и любителей. Алексей Лошкин бежал дистанцию в футболке, на которой был написан №74», — передает корреспондент URA.RU.
Первые забеги марафонцев на 42 и 21 километр стартовали утром, а 10-километровая дистанция началась в 10 часов. Дистанция в 5 километров стала самой многочисленной. Марафон в Челябинске проводится ежегодно и считается одним из крупнейших спортивных событий региона. В этом году количество зарегистрированных участников стало рекордным, отметили организаторы.
Спорт для мэра Челябинска составляет важную часть жизни. Ранее Лошкин в соцсетях выложил видео своей пробежки в городском бору и призвал горожан заниматься бегом.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!