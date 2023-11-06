06 ноября 2023

«Известия»: в РФ введут обязательный контроль состояния домов

© Служба новостей «URA.RU»
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Инспекция МЧС в доме по ул. Карла Либкнехта, 40 НЕОБР. Екатеринбург, стена, проверка на прочность
Сейчас в России 33,8 тысячи жилых домов находятся в статусе аварийного жилья Фото:

Для уменьшения ветшания домов появится новая мера — регулярный осмотр зданий уполномоченными организациями и решение возникших проблем УК. Такие поправки могут появится во втором чтении законопроекта о проведении техобследования домов перед капремонтом, сообщает газета «Известия».

«Новая мера по предотвращению ветшания жилого фонда может появиться ко второму чтению законопроекта о проведении техобследования домов перед капремонтом. Как выяснили „Известия“, предполагается ввести регулярный эксплуатационный контроль за состоянием домов», — говорится в сообщении.

Сейчас в России 33,8 тысячи жилых домов, общей площадью 10,4 миллиона квадратных метров имеют статус аварийного жилья. Каждый год это число увеличивается примерно на 2 млн кв. метров.

Ранее телеканал RT сообщал, президент России Владимир Путин поручил до 2030 года расселить аварийное жилье в Магадане и Якутске. Он отметил, что в этих городах сохраняется большой объем аварийного жилищного фонда.

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Для уменьшения ветшания домов появится новая мера — регулярный осмотр зданий уполномоченными организациями и решение возникших проблем УК. Такие поправки могут появится во втором чтении законопроекта о проведении техобследования домов перед капремонтом, сообщает газета «Известия». «Новая мера по предотвращению ветшания жилого фонда может появиться ко второму чтению законопроекта о проведении техобследования домов перед капремонтом. Как выяснили „Известия“, предполагается ввести регулярный эксплуатационный контроль за состоянием домов», — говорится в сообщении. Сейчас в России 33,8 тысячи жилых домов, общей площадью 10,4 миллиона квадратных метров имеют статус аварийного жилья. Каждый год это число увеличивается примерно на 2 млн кв. метров. Ранее телеканал RT сообщал, президент России Владимир Путин поручил до 2030 года расселить аварийное жилье в Магадане и Якутске. Он отметил, что в этих городах сохраняется большой объем аварийного жилищного фонда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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