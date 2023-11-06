«Известия»: в РФ введут обязательный контроль состояния домов

07 ноября 2023 в 05:16 Размер текста - 17 +

Сейчас в России 33,8 тысячи жилых домов находятся в статусе аварийного жилья Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Для уменьшения ветшания домов появится новая мера — регулярный осмотр зданий уполномоченными организациями и решение возникших проблем УК. Такие поправки могут появится во втором чтении законопроекта о проведении техобследования домов перед капремонтом, сообщает газета «Известия». «Новая мера по предотвращению ветшания жилого фонда может появиться ко второму чтению законопроекта о проведении техобследования домов перед капремонтом. Как выяснили „Известия“, предполагается ввести регулярный эксплуатационный контроль за состоянием домов», — говорится в сообщении. Сейчас в России 33,8 тысячи жилых домов, общей площадью 10,4 миллиона квадратных метров имеют статус аварийного жилья. Каждый год это число увеличивается примерно на 2 млн кв. метров. Ранее телеканал RT сообщал, президент России Владимир Путин поручил до 2030 года расселить аварийное жилье в Магадане и Якутске. Он отметил, что в этих городах сохраняется большой объем аварийного жилищного фонда.

Для уменьшения ветшания домов появится новая мера — регулярный осмотр зданий уполномоченными организациями и решение возникших проблем УК. Такие поправки могут появится во втором чтении законопроекта о проведении техобследования домов перед капремонтом, сообщает газета «Известия». «Новая мера по предотвращению ветшания жилого фонда может появиться ко второму чтению законопроекта о проведении техобследования домов перед капремонтом. Как выяснили „Известия“, предполагается ввести регулярный эксплуатационный контроль за состоянием домов», — говорится в сообщении. Сейчас в России 33,8 тысячи жилых домов, общей площадью 10,4 миллиона квадратных метров имеют статус аварийного жилья. Каждый год это число увеличивается примерно на 2 млн кв. метров. Ранее телеканал RT сообщал, президент России Владимир Путин поручил до 2030 года расселить аварийное жилье в Магадане и Якутске. Он отметил, что в этих городах сохраняется большой объем аварийного жилищного фонда.