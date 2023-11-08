Тюменские власти выявили причину обмеления Туры

Обмеление реки Туры вызвано гидрометеорологическими условиями
© Служба новостей «URA.RU»
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Уровень воды в Туре по данным на 8 ноября составляет -86 см над нулем поста
Уровень воды в Туре по данным на 8 ноября составляет -86 см над нулем поста Фото:

Обмеление Туры в Тюмени вызвано чрезвычайными гидрометеорологическими условиями, роль человеческого фактора в снижении уровня воды минимальна. Об этом заявили в департаменте недропользования и экологии региона. Отмечается, что весеннее половодье в 2023 году было самым маловодным.

«Обеспеченность объема весеннего половодья для Тюмени составила 99,5% — повторяемость 1 раз в 20 лет. Предварительный анализ показал, что весенние половодья за трехлетку 2021—2023 гг. имеет обеспеченность редкой повторяемости (99,2%). Таким образом, возникшая кризисная ситуация с уровенным режимом в районе основных водозаборов г. Тюмень вызвана чрезвычайными гидрометеорологическими условиями природного характера редкой повторяемости, роль человеческого фактора здесь минимальна», — заявили в департаменте.

По данным сервиса Allrivers, уровень воды в Туре по данным на 8 ноября составляет -86 см над нулем поста. За сутки вода поднялась на 2 см. Ранее URA.RU писало, что тюменское правительство попросило деньги у федеральных властей на расчистку реки. Однако отмечается, что справиться с обмелением это не поможет.

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Обмеление Туры в Тюмени вызвано чрезвычайными гидрометеорологическими условиями, роль человеческого фактора в снижении уровня воды минимальна. Об этом заявили в департаменте недропользования и экологии региона. Отмечается, что весеннее половодье в 2023 году было самым маловодным. «Обеспеченность объема весеннего половодья для Тюмени составила 99,5% — повторяемость 1 раз в 20 лет. Предварительный анализ показал, что весенние половодья за трехлетку 2021—2023 гг. имеет обеспеченность редкой повторяемости (99,2%). Таким образом, возникшая кризисная ситуация с уровенным режимом в районе основных водозаборов г. Тюмень вызвана чрезвычайными гидрометеорологическими условиями природного характера редкой повторяемости, роль человеческого фактора здесь минимальна», — заявили в департаменте. По данным сервиса Allrivers, уровень воды в Туре по данным на 8 ноября составляет -86 см над нулем поста. За сутки вода поднялась на 2 см. Ранее URA.RU писало, что тюменское правительство попросило деньги у федеральных властей на расчистку реки. Однако отмечается, что справиться с обмелением это не поможет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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