Тюменские власти выявили причину обмеления Туры

Обмеление реки Туры вызвано гидрометеорологическими условиями

08 ноября 2023 в 20:09 Размер текста - 17 +

Уровень воды в Туре по данным на 8 ноября составляет -86 см над нулем поста Фото: Денис Моргунов © URA.RU Обмеление Туры в Тюмени вызвано чрезвычайными гидрометеорологическими условиями, роль человеческого фактора в снижении уровня воды минимальна. Об этом заявили в департаменте недропользования и экологии региона. Отмечается, что весеннее половодье в 2023 году было самым маловодным. «Обеспеченность объема весеннего половодья для Тюмени составила 99,5% — повторяемость 1 раз в 20 лет. Предварительный анализ показал, что весенние половодья за трехлетку 2021—2023 гг. имеет обеспеченность редкой повторяемости (99,2%). Таким образом, возникшая кризисная ситуация с уровенным режимом в районе основных водозаборов г. Тюмень вызвана чрезвычайными гидрометеорологическими условиями природного характера редкой повторяемости, роль человеческого фактора здесь минимальна», — заявили в департаменте. По данным сервиса Allrivers, уровень воды в Туре по данным на 8 ноября составляет -86 см над нулем поста. За сутки вода поднялась на 2 см. Ранее URA.RU писало, что тюменское правительство попросило деньги у федеральных властей на расчистку реки. Однако отмечается, что справиться с обмелением это не поможет.

Обмеление Туры в Тюмени вызвано чрезвычайными гидрометеорологическими условиями, роль человеческого фактора в снижении уровня воды минимальна. Об этом заявили в департаменте недропользования и экологии региона. Отмечается, что весеннее половодье в 2023 году было самым маловодным. «Обеспеченность объема весеннего половодья для Тюмени составила 99,5% — повторяемость 1 раз в 20 лет. Предварительный анализ показал, что весенние половодья за трехлетку 2021—2023 гг. имеет обеспеченность редкой повторяемости (99,2%). Таким образом, возникшая кризисная ситуация с уровенным режимом в районе основных водозаборов г. Тюмень вызвана чрезвычайными гидрометеорологическими условиями природного характера редкой повторяемости, роль человеческого фактора здесь минимальна», — заявили в департаменте. По данным сервиса Allrivers, уровень воды в Туре по данным на 8 ноября составляет -86 см над нулем поста. За сутки вода поднялась на 2 см. Ранее URA.RU писало, что тюменское правительство попросило деньги у федеральных властей на расчистку реки. Однако отмечается, что справиться с обмелением это не поможет.