Жители поселка ХМАО не знают, где им хранить тела погибших родственников

10 ноября 2023 в 01:13 Размер текста - 17 +

Жителям Горноправдинска негде хранить тела погибших Фото: Илья Московец © URA.RU Жители поселка Горноправдинск (ХМАО) пожаловались на то, что им негде хранить тела погибших родственников. Об этом они написали в соцсетях. Из-за этого жительнице и ее семье пришлось оставить покойника в гараже. «Наш морг не принимает покойников. Что делать людям в этом случае? Покойников не все могут занести домой, не позволяют условия. Не все смогут занести на 4-5 этажи. Хочется спросить, зачем отгрохали такой морг на территории Горноправдинка? И почему мы должны возить покойников в Ханты? Пришлось покойника оставлять в гараже», — пожаловалась югорчанка в соцсети. По ее словам, в поселке есть единственный морг, который считается бесхозным, а новый, открытый при больнице, отдали под нужды судмедэкспертов. Она подчеркнула, что все тела отправляют в Ханты-Мансийск на вскрытие. Жители отметили, что не понимают, почему возникает проблема с моргом, если он есть в поселке. По их словам, он уже был сдан в эксплуатацию по всем нормам. Агентство URA.RU направило запрос в Минздрав региона. Ответ ожидается.

Жители поселка Горноправдинск (ХМАО) пожаловались на то, что им негде хранить тела погибших родственников. Об этом они написали в соцсетях. Из-за этого жительнице и ее семье пришлось оставить покойника в гараже. «Наш морг не принимает покойников. Что делать людям в этом случае? Покойников не все могут занести домой, не позволяют условия. Не все смогут занести на 4-5 этажи. Хочется спросить, зачем отгрохали такой морг на территории Горноправдинка? И почему мы должны возить покойников в Ханты? Пришлось покойника оставлять в гараже», — пожаловалась югорчанка в соцсети. По ее словам, в поселке есть единственный морг, который считается бесхозным, а новый, открытый при больнице, отдали под нужды судмедэкспертов. Она подчеркнула, что все тела отправляют в Ханты-Мансийск на вскрытие. Жители отметили, что не понимают, почему возникает проблема с моргом, если он есть в поселке. По их словам, он уже был сдан в эксплуатацию по всем нормам. Агентство URA.RU направило запрос в Минздрав региона. Ответ ожидается.