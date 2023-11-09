09 ноября 2023

Жители поселка ХМАО не знают, где им хранить тела погибших родственников

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, похоронное дело, гроб
Жителям Горноправдинска негде хранить тела погибших Фото:

Жители поселка Горноправдинск (ХМАО) пожаловались на то, что им негде хранить тела погибших родственников. Об этом они написали в соцсетях. Из-за этого жительнице и ее семье пришлось оставить покойника в гараже.

«Наш морг не принимает покойников. Что делать людям в этом случае? Покойников не все могут занести домой, не позволяют условия. Не все смогут занести на 4-5 этажи. Хочется спросить, зачем отгрохали такой морг на территории Горноправдинка? И почему мы должны возить покойников в Ханты? Пришлось покойника оставлять в гараже», — пожаловалась югорчанка в соцсети.

По ее словам, в поселке есть единственный морг, который считается бесхозным, а новый, открытый при больнице, отдали под нужды судмедэкспертов. Она подчеркнула, что все тела отправляют в Ханты-Мансийск на вскрытие.

Жители отметили, что не понимают, почему возникает проблема с моргом, если он есть в поселке. По их словам, он уже был сдан в эксплуатацию по всем нормам.

Агентство URA.RU направило запрос в Минздрав региона. Ответ ожидается.

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Жители поселка Горноправдинск (ХМАО) пожаловались на то, что им негде хранить тела погибших родственников. Об этом они написали в соцсетях. Из-за этого жительнице и ее семье пришлось оставить покойника в гараже. «Наш морг не принимает покойников. Что делать людям в этом случае? Покойников не все могут занести домой, не позволяют условия. Не все смогут занести на 4-5 этажи. Хочется спросить, зачем отгрохали такой морг на территории Горноправдинка? И почему мы должны возить покойников в Ханты? Пришлось покойника оставлять в гараже», — пожаловалась югорчанка в соцсети. По ее словам, в поселке есть единственный морг, который считается бесхозным, а новый, открытый при больнице, отдали под нужды судмедэкспертов. Она подчеркнула, что все тела отправляют в Ханты-Мансийск на вскрытие. Жители отметили, что не понимают, почему возникает проблема с моргом, если он есть в поселке. По их словам, он уже был сдан в эксплуатацию по всем нормам. Агентство URA.RU направило запрос в Минздрав региона. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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