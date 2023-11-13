Прокуратура Перми лишила застройщика земли из-за пляжа

14 ноября 2023 в 08:49 Размер текста - 17 +

Незаконно приватизированный участок захватывал береговую линию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пермский застройщик после обращения природоохранной прокуратуры в суд лишился участка земли с береговой линией. Отчуждение в пользу частной собственности участков в составе земель водного фонда запрещено законодательством. Об этом сообщает в решении на сайте Свердловского районного суда Перми. «Суд решил: признать отсутствующим право собственности ООО „Специализированный застройщик“ на часть земельного участка, в части его наложения на земли водного фонда», — говорится в решении. Ответчик не стал оспаривать решение. До того как на незаконно приватизированный участок обратила внимание прокуратура, застройщик успел провести некоторые строительные работы. Из-за этого на территории акватории начали скапливаться строительные отходы и размываться грунт.

Пермский застройщик после обращения природоохранной прокуратуры в суд лишился участка земли с береговой линией. Отчуждение в пользу частной собственности участков в составе земель водного фонда запрещено законодательством. Об этом сообщает в решении на сайте Свердловского районного суда Перми. «Суд решил: признать отсутствующим право собственности ООО „Специализированный застройщик“ на часть земельного участка, в части его наложения на земли водного фонда», — говорится в решении. Ответчик не стал оспаривать решение. До того как на незаконно приватизированный участок обратила внимание прокуратура, застройщик успел провести некоторые строительные работы. Из-за этого на территории акватории начали скапливаться строительные отходы и размываться грунт.