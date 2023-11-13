Прокуратура Перми лишила застройщика земли из-за пляжа

Пермский застройщик после обращения природоохранной прокуратуры в суд лишился участка земли с береговой линией. Отчуждение в пользу частной собственности участков в составе земель водного фонда запрещено законодательством. Об этом сообщает в решении на сайте Свердловского районного суда Перми.
«Суд решил: признать отсутствующим право собственности ООО „Специализированный застройщик“ на часть земельного участка, в части его наложения на земли водного фонда», — говорится в решении. Ответчик не стал оспаривать решение.
До того как на незаконно приватизированный участок обратила внимание прокуратура, застройщик успел провести некоторые строительные работы. Из-за этого на территории акватории начали скапливаться строительные отходы и размываться грунт.
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