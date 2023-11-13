13 ноября 2023

Прокуратура Перми лишила застройщика земли из-за пляжа

© Служба новостей «URA.RU»
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Пляжный сезон. Челябинск, жара, лето, водоросли, пляж, отдых, тина
Незаконно приватизированный участок захватывал береговую линию Фото:

Пермский застройщик после обращения природоохранной прокуратуры в суд лишился участка земли с береговой линией. Отчуждение в пользу частной собственности участков в составе земель водного фонда запрещено законодательством. Об этом сообщает в решении на сайте Свердловского районного суда Перми.

«Суд решил: признать отсутствующим право собственности ООО „Специализированный застройщик“ на часть земельного участка, в части его наложения на земли водного фонда», — говорится в решении. Ответчик не стал оспаривать решение.

До того как на незаконно приватизированный участок обратила внимание прокуратура, застройщик успел провести некоторые строительные работы. Из-за этого на территории акватории начали скапливаться строительные отходы и размываться грунт.

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Пермский застройщик после обращения природоохранной прокуратуры в суд лишился участка земли с береговой линией. Отчуждение в пользу частной собственности участков в составе земель водного фонда запрещено законодательством. Об этом сообщает в решении на сайте Свердловского районного суда Перми. «Суд решил: признать отсутствующим право собственности ООО „Специализированный застройщик“ на часть земельного участка, в части его наложения на земли водного фонда», — говорится в решении. Ответчик не стал оспаривать решение. До того как на незаконно приватизированный участок обратила внимание прокуратура, застройщик успел провести некоторые строительные работы. Из-за этого на территории акватории начали скапливаться строительные отходы и размываться грунт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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