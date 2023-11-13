Судоводителей в ЯНАО обучали преподаватели без образования

14 ноября 2023 в 18:06 Размер текста - 17 +

В Тарко-Сале будущих судоводителей обучали преподаватели, не имеющие профильного образования Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В Тарко-Сале (ЯНАО) преподаватели без образования обучали будущих судоводителей. Об этом сообщается на сайте Уральской транспортной прокуратуры. «Новоуренгойской транспортной прокуратурой проведена проверка в МБОУ ДО „Дом детского творчества“ г. Тарко-Сале. В ходе проверки установлено, что вопреки закону для обучения по программе профессиональной подготовки „Судоводитель маломерных судов“ привлекались работники образовательного учреждения, не имеющие образования, соответствующего профилям обучения», — говорится в сообщении. Также выявлено, что обучающихся зачисляли на обучение до заключения договоров об оказании образовательных услуг. Руководителю учреждения внесли представление. «Приняты меры к устранению нарушений, к дисциплинарной ответственности привлечено ответственное должностное лицо», — добавили в ведомстве.

В Тарко-Сале (ЯНАО) преподаватели без образования обучали будущих судоводителей. Об этом сообщается на сайте Уральской транспортной прокуратуры. «Новоуренгойской транспортной прокуратурой проведена проверка в МБОУ ДО „Дом детского творчества“ г. Тарко-Сале. В ходе проверки установлено, что вопреки закону для обучения по программе профессиональной подготовки „Судоводитель маломерных судов“ привлекались работники образовательного учреждения, не имеющие образования, соответствующего профилям обучения», — говорится в сообщении. Также выявлено, что обучающихся зачисляли на обучение до заключения договоров об оказании образовательных услуг. Руководителю учреждения внесли представление. «Приняты меры к устранению нарушений, к дисциплинарной ответственности привлечено ответственное должностное лицо», — добавили в ведомстве.