13 ноября 2023

Судоводителей в ЯНАО обучали преподаватели без образования

© Служба новостей «URA.RU»
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В Тарко-Сале будущих судоводителей обучали преподаватели, не имеющие профильного образования Фото:

В Тарко-Сале (ЯНАО) преподаватели без образования обучали будущих судоводителей. Об этом сообщается на сайте Уральской транспортной прокуратуры.

«Новоуренгойской транспортной прокуратурой проведена проверка в МБОУ ДО „Дом детского творчества“ г. Тарко-Сале. В ходе проверки установлено, что вопреки закону для обучения по программе профессиональной подготовки „Судоводитель маломерных судов“ привлекались работники образовательного учреждения, не имеющие образования, соответствующего профилям обучения», — говорится в сообщении.

Также выявлено, что обучающихся зачисляли на обучение до заключения договоров об оказании образовательных услуг. Руководителю учреждения внесли представление. «Приняты меры к устранению нарушений, к дисциплинарной ответственности привлечено ответственное должностное лицо», — добавили в ведомстве.

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В Тарко-Сале (ЯНАО) преподаватели без образования обучали будущих судоводителей. Об этом сообщается на сайте Уральской транспортной прокуратуры. «Новоуренгойской транспортной прокуратурой проведена проверка в МБОУ ДО „Дом детского творчества“ г. Тарко-Сале. В ходе проверки установлено, что вопреки закону для обучения по программе профессиональной подготовки „Судоводитель маломерных судов“ привлекались работники образовательного учреждения, не имеющие образования, соответствующего профилям обучения», — говорится в сообщении. Также выявлено, что обучающихся зачисляли на обучение до заключения договоров об оказании образовательных услуг. Руководителю учреждения внесли представление. «Приняты меры к устранению нарушений, к дисциплинарной ответственности привлечено ответственное должностное лицо», — добавили в ведомстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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