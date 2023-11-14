Зампред спикера думы Тюмени потерял влияние с приходом нового руководства

Спикер думы Тюмени Иванова готовит себе нового заместителя

14 ноября 2023 в 19:01 Размер текста - 17 +

Заместитель председателя думы Тюмени Осипов ослабил позиции при новом руководстве Фото: Николай Бастриков © URA.RU Заместитель председателя гордумы Тюмени Дмитрий Осипов ослабил свое влияние после прихода нового спикера Светланы Ивановой. Об этом URA.RU рассказали источники, близкие к политическому истеблишменту региона. «Он имел влияние при экс-председателе Евгении Заболотном, но теперь ослабил позиции. Несмотря на то, что он сохранил свои должность и статус благодаря протекции областного правительства, фактически часть обязанностей заместителя за него выполняют приближенные к Ивановой аппаратчики и депутаты. Активнее всего Иванова использует свою подругу, депутата-бодибилдера Наталью Проскурякову», — делятся собеседники агентства. Зампреду гордумы Тюмени Осипову удастся сохраниться в новом созыве Как сообщают инсайдеры, Проскурякова регулярно сопровождает Иванову во время рабочих поездок, активно работает на заседаниях. От услуг Осипова Светлана Иванова отказывается не просто так: в политтусовке все больше говорят о том, что в следующем году он перестанет быть зампредом и заменит в Госдуме тюменского депутата Эрнеста Валеева. Иванова растит кандидатуру ему на замену. Агентство направило запрос в городскую думу Тюмени. Ответ на него ожидается.

Заместитель председателя гордумы Тюмени Дмитрий Осипов ослабил свое влияние после прихода нового спикера Светланы Ивановой. Об этом URA.RU рассказали источники, близкие к политическому истеблишменту региона. «Он имел влияние при экс-председателе Евгении Заболотном, но теперь ослабил позиции. Несмотря на то, что он сохранил свои должность и статус благодаря протекции областного правительства, фактически часть обязанностей заместителя за него выполняют приближенные к Ивановой аппаратчики и депутаты. Активнее всего Иванова использует свою подругу, депутата-бодибилдера Наталью Проскурякову», — делятся собеседники агентства. Как сообщают инсайдеры, Проскурякова регулярно сопровождает Иванову во время рабочих поездок, активно работает на заседаниях. От услуг Осипова Светлана Иванова отказывается не просто так: в политтусовке все больше говорят о том, что в следующем году он перестанет быть зампредом и заменит в Госдуме тюменского депутата Эрнеста Валеева. Иванова растит кандидатуру ему на замену. Агентство направило запрос в городскую думу Тюмени. Ответ на него ожидается.