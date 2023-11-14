Зампред спикера думы Тюмени потерял влияние с приходом нового руководства

Заместитель председателя гордумы Тюмени Дмитрий Осипов ослабил свое влияние после прихода нового спикера Светланы Ивановой. Об этом URA.RU рассказали источники, близкие к политическому истеблишменту региона.
«Он имел влияние при экс-председателе Евгении Заболотном, но теперь ослабил позиции. Несмотря на то, что он сохранил свои должность и статус благодаря протекции областного правительства, фактически часть обязанностей заместителя за него выполняют приближенные к Ивановой аппаратчики и депутаты. Активнее всего Иванова использует свою подругу, депутата-бодибилдера Наталью Проскурякову», — делятся собеседники агентства.
Как сообщают инсайдеры, Проскурякова регулярно сопровождает Иванову во время рабочих поездок, активно работает на заседаниях. От услуг Осипова Светлана Иванова отказывается не просто так: в политтусовке все больше говорят о том, что в следующем году он перестанет быть зампредом и заменит в Госдуме тюменского депутата Эрнеста Валеева. Иванова растит кандидатуру ему на замену.
Агентство направило запрос в городскую думу Тюмени. Ответ на него ожидается.
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