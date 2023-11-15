В Тюмени рассмотрят возможность возвращения левых поворотов на Московском тракте

16 ноября 2023 в 12:30 Размер текста - 17 +

Жители жаловались, что из-за отсутствия поворотов на дороге образуются пробки Фото: Антон Белицкий © URA.RU В Тюмени рассматривается вопрос возвращения левых поворотов на Московском тракте. Об этом сообщили в главном управлении строительства региона. Ранее жители жаловались, что из-за отсутствия поворотов на дороге образуются пробки, а также приходится проезжать лишние километры, чтобы развернуться. «Данный вопрос рассматривается. Пока обустройство поворота возможно только при наличии светофорного регулирования. Установка его снизит пропускную способность участка, который в настоящее время максимально загружен», — сообщили в ГУС. Ранее тюменцы жаловались на огромные пробки, которые образуются на дорогах из-за закрытия левых поворотов. «Все жители населенных пунктов на этой стороне (п. Московский, д. Дербыши, Дударева и т. д.) едут из города до разворота после поселка Московский, чтобы развернуться и ехать в обратном направлении в свои населенные пункты. Посмотрите, какие пробки скапливаются на этом развороте!» — написала жительница Ольга.

В Тюмени рассматривается вопрос возвращения левых поворотов на Московском тракте. Об этом сообщили в главном управлении строительства региона. Ранее жители жаловались, что из-за отсутствия поворотов на дороге образуются пробки, а также приходится проезжать лишние километры, чтобы развернуться. «Данный вопрос рассматривается. Пока обустройство поворота возможно только при наличии светофорного регулирования. Установка его снизит пропускную способность участка, который в настоящее время максимально загружен», — сообщили в ГУС. Ранее тюменцы жаловались на огромные пробки, которые образуются на дорогах из-за закрытия левых поворотов. «Все жители населенных пунктов на этой стороне (п. Московский, д. Дербыши, Дударева и т. д.) едут из города до разворота после поселка Московский, чтобы развернуться и ехать в обратном направлении в свои населенные пункты. Посмотрите, какие пробки скапливаются на этом развороте!» — написала жительница Ольга.