Авиакомпания «Ямал» рассталась с большими самолетами

АТК «Ямал» вернула три самолета Airbus А321 лизинговой компании

16 ноября 2023 в 18:20 Размер текста - 17 +

АТК «Ямал» вернет Airbus А321 государственной лизинговой компании Фото: Денис Моргунов © URA.RU Авиакомпания «Ямал» вернула три самолета Airbus А321 государственной лизинговой компании (ГТЛК), так как авиаперевозчика не устроили дальнейшие условия по использованию бортов, выдвинутые арендодателем. Об этом сообщают журналисты. «АТК „Ямал“, основной перевозчик в ЯНАО расторгла контракты и вернула ГТЛК три самолета Airbus A321 из своего парка. Трем Airbus A321 примерно по 19—20 лет. Самый „молодой“ из самолетов до поступления в „Ямал“ выполнял полеты в „Аэрофлоте“, два других эксплуатировались национальной авиакомпанией Ливана», — сообщает издание РБК со ссылкой на собственные источники. ГТЛК еще 5 июля объявила о намерении поднять тарифы на эксплуатацию 37 самолетов, находящихся в эксплуатации у различных авиакомпаний. АТК «Ямал» в августе заявила о намерении вернуть самолеты ГТЛК в связи с изменением условий аренды, но до завершения туристического сезона сторонами была достигнута договоренность о краткосрочном продлении соглашений и сохранения авиапарка в неизменном состоянии. Согласно данным, опубликованным на официальном сайте авиаперевозчика, «Ямал» лишился всех Airbus A321.

Авиакомпания «Ямал» вернула три самолета Airbus А321 государственной лизинговой компании (ГТЛК), так как авиаперевозчика не устроили дальнейшие условия по использованию бортов, выдвинутые арендодателем. Об этом сообщают журналисты. «АТК „Ямал“, основной перевозчик в ЯНАО расторгла контракты и вернула ГТЛК три самолета Airbus A321 из своего парка. Трем Airbus A321 примерно по 19—20 лет. Самый „молодой“ из самолетов до поступления в „Ямал“ выполнял полеты в „Аэрофлоте“, два других эксплуатировались национальной авиакомпанией Ливана», — сообщает издание РБК со ссылкой на собственные источники. ГТЛК еще 5 июля объявила о намерении поднять тарифы на эксплуатацию 37 самолетов, находящихся в эксплуатации у различных авиакомпаний. АТК «Ямал» в августе заявила о намерении вернуть самолеты ГТЛК в связи с изменением условий аренды, но до завершения туристического сезона сторонами была достигнута договоренность о краткосрочном продлении соглашений и сохранения авиапарка в неизменном состоянии. Согласно данным, опубликованным на официальном сайте авиаперевозчика, «Ямал» лишился всех Airbus A321.