В Севастополе сбито две воздушных цели, звучит тревога

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, стрельба, пво, stock, сбойка
Михаил Развожаев объявил о воздушной тревоге в Севастополе Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Севастополе система противовоздушной обороны (ПВО) сбила две воздушные цели. Об этом заявил глава региона Михаил Развожаев.

«В Севастополе работает система ПВО. По предварительным данным, в акватории над Северным молом сбито две воздушных цели», — заявил Развожаев в telegram-канале. Он отметил, что повреждений инфраструктуры нет. Глава Севастополя объявил о воздушной тревоге.

Ранее Развожаев сообщил, что система ПВО в Крыму продолжает работать. Он заявил, что идет отражение атак ВСУ по всему полуострову.

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В Севастополе система противовоздушной обороны (ПВО) сбила две воздушные цели. Об этом заявил глава региона Михаил Развожаев. «В Севастополе работает система ПВО. По предварительным данным, в акватории над Северным молом сбито две воздушных цели», — заявил Развожаев в telegram-канале. Он отметил, что повреждений инфраструктуры нет. Глава Севастополя объявил о воздушной тревоге. Ранее Развожаев сообщил, что система ПВО в Крыму продолжает работать. Он заявил, что идет отражение атак ВСУ по всему полуострову.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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