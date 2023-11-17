В Севастополе сбито две воздушных цели, звучит тревога

Михаил Развожаев объявил о воздушной тревоге в Севастополе
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Севастополе система противовоздушной обороны (ПВО) сбила две воздушные цели. Об этом заявил глава региона Михаил Развожаев.
«В Севастополе работает система ПВО. По предварительным данным, в акватории над Северным молом сбито две воздушных цели», — заявил Развожаев в
Ранее Развожаев сообщил, что система ПВО в Крыму продолжает работать. Он заявил, что идет отражение атак ВСУ по всему полуострову.
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